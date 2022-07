BR-Sendung „Jetzt red i“: Bürger löchern Markus Söder mit Fragen

Von: Max Wochinger

Teilen

Forderungen an Berlin: Ministerpräsident Söder (CSU) will die Steuern auf Lebensmittel „massiv“ senken – dafür ist aber der Bund zuständig. © Robert Brouczek

Bei der BR-Sendung „jetzt red i“ haben Bürger das Wort – am Mittwoch musste Ministerpräsident Söder Antworten geben. Diesmal war das Format in Sauerlach zu Gast. Wir waren dabei.

Sauerlach – Vor Beginn der Sendung guckt Moderator Tilmann Schöberl auf ein Thermometer. Über 33 Grad. Das Publikum in der Mehrzweckhalle in Sauerlach schwitzt; einige tragen kurze Lederhose. Ministerpräsident Markus Söder (CSU) kommt im schlichten Anzug. Bei diesen Rekord-Temperaturen liegt es fern, an einen kalten Winter zu denken. Der aber treibt die Gäste bei „jetzt red i“ am Mittwochabend um, im Fokus der Sendung des Bayerischen Rundfunk stehen die Folgen des Ukraine-Kriegs: Inflation und eine mögliche Energieknappheit ab Herbst.

Bäckermeister Stefan Bauer etwa macht sich Sorgen um seinen Betrieb in Holzkirchen (Kreis Miesbach). Die Corona-Pandemie habe seiner Bäckerei stark zugesetzt, nun explodieren die Kosten für Energie. „Die neuen Verträge mit den Energieversorgern sind um 18 000 Euro pro Monat teurer als bisher.“ Auch Mehl habe sich um 100 Prozent verteuert.

Brauer Franz Inselkammer junior: „Kommen von der einen Krise und schlittern in die nächste.“ © Robert Brouczek

Ähnlich geht es Franz Inselkammer junior von der Ayinger Brauerei. „Wir kommen von der einen Krise und schlittern in die nächste“, sagt der Braumeister. Große Sorgen bereitet ihm die Energieversorgung. Einen alten Öltank habe die Brauerei aus der Mottenkiste geholt, „aber der reicht nur einen Monat“. Will die Staatsregierung den Unternehmen unter die Arme greifen?

„Wir müssen davon ausgehen, dass Putin die Gasschraube auf und zu dreht“, antwortet Landesvater Söder. Russlands Präsident Putin spiele mit den Deutschen, seinen Aussagen sei nicht zu trauen. Gasversorgung und Kernkraft liege nicht in der Verantwortung des Ministerpräsidenten, dafür sei der Bund zuständig, sagt Söder. Der Freistaat könne nur Druck auf den Bund ausüben: Er fordert „keine Sonderabschaltungen“ und „Ausgleich für Unternehmen und Bürger“. Moderator Schöberl fragt nach: Gibt es im Herbst Geldzahlungen für in Not geratene Unternehmen?

Söder weicht aus, er sagt: „Für mich steht an oberster Stelle der Schutz der Bevölkerung.“ Lösungen dafür hat er nicht, Söder ärgert sich lieber über die Ampelregierung in Berlin. Die lasse das 9-Euro-Ticket und den Tankrabatt Ende August auslaufen. Für den CSU-Chef ein grober Fehler.

„Jetzt red i“: Moderator Tilmann Schöberl hört sich die Probleme der Gäste an – und hackt mit Fragen nach. © Robert Brouczek

Die Entlastungen helfen Günther Deger aus München nicht richtig weiter. „Ich habe mit meiner Frau ziemliche Existenzprobleme“, sagt der Rentner in der Sendung. Erneut seien seine Nebenkosten erhöht worden, mehr als 100 Euro im Monat. Das Ehepaar dusche deshalb nur noch zweimal in der Woche und spare beim Lebensmitteleinkauf. Söder nickt bedächtig, die Gründerin eines Hilfevereins für Rentner fordert politische Lösungen.

Menschen, die ihre Gasrechnung nicht mehr zahlen könnten, müssten „entsprechend“ unterstützt werden, so Söder. Außerdem fordert er, die Steuern auf Lebensmitteln „massiv“ zu senken – auch Verantwortung des Bundes. „Und wir werden nochmal richtig Geld reinstecken, zusätzlich, um die Tafeln zu unterstützen.“

„Ein Vogel kann ein ganzes Verfahren ewig aufhalten“

Mehr Spielraum hat die Staatsregierung beim Thema Windkraft. Hans Zäuner ist Geschäftsführer der Windanlage in Hamberg, dem einzigen Windrad im Kreis Ebersberg. Fünf Jahre wurde die Anlage geplant, insgesamt 19 Ordner mit Gutachten mussten eingereicht werden. Werden die Verfahren zur Genehmigung eines Windrad endlich beschleunigt?

Die 10H-Regel sei „kein Beschleunigungsverfahren für Wind gewesen“, gibt Söder zu. Mit „10H“ müssen Windräder mindestens zehnmal so weit von bewohnten Häusern entfernt sein, wie sie hoch sind. Die CSU im Landtag beschloss im April Ausnahmen von der Regel. Windräder seien schwierig zu genehmigen, sagt Söder: „Ein Vogel kann ein ganzes Verfahren ewig aufhalten“. Trotzdem sollen die Verfahren beschleunigt werden, „der Bund hat das jetzt gemacht“. Zudem will die Staatsregierung den Landräten Empfehlungen geben, so schnell wie möglich zu genehmigen. Eine wichtige Nachricht für den Landkreissüden: Im Höhenkirchner und Hofoldinger Forst sollen sechs Windräder gebaut werden.

Die Windräder könnten Strom liefern und helfen, damit die Temperaturen langfristig nicht noch schneller steigen. Das käme auch dem Publikum in Sauerlach gelegen. Am Ende der gut einstündigen Sendung zeigt das Thermometer immer noch über 33 Grad an.

Weitere Nachrichten aus Sauerlach und dem Landkreis München finden Sie hier.