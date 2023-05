Brand in Bauernhaus: Großeinsatz in Sauerlach

Die Flammen in einem Zimmer im Obergeschoss sind gelöscht: Ein Feuer im leer stehenden Bauernhaus löste am Samstag einen Großeinsatz aus © Freiwillige Feuerwehr Sauerlach

Am Samstagabend hat ein Brand in einem leer stehenden Sauerlacher Bauernhaus an der Hubertusstraße einen Großeinsatz ausgelöst. Verletzt wurde niemand.

Sauerlach –Hohe Flammen schlugen aus dem Fenster im Obergeschoss, als die Feuerwehr eintraf. Mehrere Trupps drangen gegen 20.50 Uhr unter schwerem Atemschutz in das alte Bauernhaus ein und löschten die Flammen im ersten Obergeschoss innerhalb von 20 Minuten. Doch weil sich erneut Rauch entwickelte, suchte die Feuerwehr in den hölzernen Geschossdecken weiter nach Glutnestern. Dafür mussten das Dach und eine Seitenwand geöffnet werden.

Verstärkung angefordert

Erst gegen 23 Uhr war der Einsatz beendet. Weil die Gefahrenlage zunächst unklar war, forderte der Einsatzleiter Verstärkung an. Neun Trupps waren unter schwerem Atemschutz im Gebäude, drei weitere Trupps warteten in Bereitschaft. Beteiligt waren die Freiwilligen Feuerwehren aus Sauerlach, Arget, Altkirchen, Taufkirchen, Siegertsbrunn und Brunnthal. Ebenso war die Kreisbrandinspektion im Einsatz, der Rettungsdienst und die Polizei, die zur Brandursache noch keine Aussage machen kann. mm