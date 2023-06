Von Schrannenhalle bis Isarphilharmonie: Sauerlacher Firma hat in 150 Jahren tausende Dächer gedeckt

Teilen

Feierten gemeinsam das Jubiläum von J.A. Burghart: (v.l.) Franz-Xaver Peteranderl (Präsident der Handwerkskammer München und Oberbayern), Herbert Kalms (Geschäftsführer J.A. Burghart), Landtagspräsidentin Ilse Aigner, Tobias Kalms (Geschäftsführer J.A. Burghart), Petra Kalms und Sauerlachs Bürgermeisterin Barbara Bogner. © j.a. Burghart/Ana Zmire/All New Arts

Ihre Handschrift zeichnet Gebäude wie die Schrannenhalle und Isarphilharmonie. Jetzt feierte die Dachdeckerei und Spenglerei J.A. Burghart aus Sauerlach großes Jubiläum mit Prominenz aus Wirtschaft und Politik.

Sauerlach – Die Dachdeckerei und Spenglerei J. A. Burghart mit Sitz in Sauerlach ist ein Teil Münchner Geschichte und vor allem des bayerischen Handwerks. Jetzt feierte das traditionelle, familiengeführte Handwerksunternehmen der Familie Kalms sein 150-jähriges Bestehen mit rund 300 Gästen, darunter auch Prominenz aus Wirtschaft, Handwerk und Politik. Die Firma, die aktuell 65 Mitarbeiter beschäftigt, wurde 1873 gegründet. Als Innungsbetrieb und Spezialist für Bedachungen hat das Un-ternehmen inzwischen tausende Dächer in München und Umgebung gedeckt, darunter Gebäude wie die Schrannenhalle und Isarphilharmonie.

Ministerpräsident Söder gratuliert

Zu den Gästen der Jubiläumsfeier zählten neben der Bayerischen Landtagspräsidentin Ilse Aigner auch Markus Eder, Ministerialdirigent des Bayerischen Staatsministeriums für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie. Franz-Xaver Peteranderl, Präsident der Handwerkskammer München und Oberbay-ern, Sauerlachs Bürgermeisterin Barbara Bogner, stellvertretende Landrätin Annette Ganssmüller-Maluche, Josef Frank, Obermeister der Dachdeckerinnung für München und Oberbayern, sowie Bernhard Vornehm, Vorstandsmitglied der Innung Spengler.

Sogar Ministerpräsident Markus Söder gratulierte per Videobotschaft, in der er die große Bedeutung des Handwerks hervorhob: Bei der Firma J.A. Burghart sei erkennbar, dass das Unternehmen innovativ sei, sich für den Solarbereich engagiere und seit ihrem Bestehen etliche Großprojekte gemeistert habe.

Ilse Aigner hält Eröffnungsrede: „Stamme selbst aus Handwerkerfamilie“

Landtagspräsidentin Ilse Aigner hielt die Eröffnungsrede: „Ich bin Radio- und Fernsehtechnikerin und stamme aus einer Handwerkerfamilie. In meinem früheren Beruf habe ich beim Antennenbau auch viel auf dem Dach gearbeitet. Dort konnte ich Erfahrungen mit dem Spengler-Handwerk sammeln“, resümierte Aigner und betonte: „Wenn eine Firma, die so wahnsinnig toll dasteht, 150-jähriges Bestehen feiert, dann ist es auf alle Fälle wert, dass ich als Bayerische Landtagspräsidentin und frühere Wirtschaftsministerin, deren Herz nach wie vor fürs Handwerk schlägt, persönlich gratuliere.“

Über den Dächern Münchens zu sein, sei schon etwas ganz Besonderes. „Deshalb habe ich ein Gefühl davon, wie erhebend und besonders es sein muss, wenn man wie Sie durch die Stadt geht und weiß, welche Dächer man selbst gedeckt und welche Fassaden man mit eigenen Händen gebaut hat“, so Aigner.

Unternehmen expandiert und steigt in Markt erneuerbarer Energien ein

Die J. A. Burghart Geschäftsführer Herbert und Tobias Kalms bedankten sich: „Wir stehen heute da als erfolgreicher, moderner Betrieb, der durch großartige Menschen, erstklassige Dienstleistungen und gute Zusammenarbeit überzeugt, mit großem Potenzial für die Zukunft.“ Junior-Chef Tobias Kalms betonte, dass die Erfolgsgeschichte der Firma mit der Expansion des Unternehmens in Sauerlach und der Übernahme der Dachdeckerei Bauer weitergehe.

Zudem ist Kalms junior mit der Gründung der Firma Solar Dach Bayern in den Markt der erneuerbaren Energien eingestiegen: „Dadurch öffnen sich für uns viele neue, visionäre Türen“, prognostizierte Kalms und warb gleichzeitig für neue Mitarbeiter. „Innovative Projekte benötigen auch qualifizierte Fachkräfte, die mit uns die Energiewende in einem klasse Handwerker-Team vorantreiben und mit Spaß in einem visionären Familienbetrieb Karriere machen wollen“, sagte Tobias Kalms. „Nur so können wir gemeinsam das Handwerk stärken und die Energiewende vorantreiben.“

mm