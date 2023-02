CSU: Alternativstandort gefährdet Sauerlacher Gymnasium

Von: Volker Camehn

Der von der CSU favorisierte Standort für das neue Gymnasium befindet sich auf diesem Areal am S-Bahnhof. © Volker Camehn

Die Christsozialen in Sauerlach lehnen Überlegungen für einen alternativen Gymnasiums-Standort an der Otterloher Straße ab. Sie befürchten, dass das ganze Projekt damit gefährdet ist.

Sauerlach – Keine weiteren Planungen für den Alternativstandort an der Otterloher Straße oder an anderer Stelle im Gemeindegebiet fordert die Sauerlacher CSU in einem Antrag. Der Gemeinderat wird deshalb am Dienstag, 14. Februar, um 19 Uhr, zu einer öffentlichen Sondersitzung zusammenkommen. Unions-Fraktionssprecher Michael Hohenleitner verlangt von Bürgermeisterin Barbara Bogner (UBV) zudem, sie solle „die Planungen und den Bau des Gymnasiums einzig am Standort Sauerlach Ost weiter verfolgen“, wie es in dem Schreiben heißt. Ansonsten sei „die Realisierung eines Gymnasiums in Sauerlach insgesamt gefährdet“. Städtebauliche Verhandlungen mit dem Grundstückseigentümer seien unverzüglich durch die Bürgermeisterin aufzunehmen und ein Projektsteuerungsbüro umgehend zu beauftragen, mahnt Hohenleitner an.

Zweite Sondersitzung innerhalb weniger Monate

Es ist bereits die zweite Sondersitzung, die aufgrund des geplanten Gymnasiums, das im September 2027 bezugsfertig sein soll, innerhalb weniger Monate stattfindet. Bereits am 25. Oktober vergangenen Jahres kam der Gemeinderat zu einem außerplanmäßigen Treffen zusammen, ebenfalls auf Bestreben der CSU-Fraktion. Um die Sondersitzung kommt der Gemeinderat nicht herum: Denn laut Gemeindeordnung muss ein Thema innerhalb von 14 Tagen behandelt werden, wenn ein Viertel der Mitglieder dies fordert.

Zu teuer, zu gefährlich und Förderungen könnten wegfallen

Den alternativen Gymnasiumsstandort lehnt die CSU-Fraktion entschieden ab, schon aus Zeitgründen. „Eine Planung von null auf dem Areal Otterloher Straße ist nicht realisierbar. Ein weiterer Faktor sei der Grundstückspreis. „Bei der angedachten Erbpachtsumme und einer Indexierung von realistischen vier Prozent liegen die Kosten nach 40 Jahren bei 23,7 Millionen Euro“, rechnet Hohenleitner vor. Eine Sportanlagengestaltung „vergleichbar mit den Planungen durch das Investorenmodell im Sauerlacher Osten“ werde es an der Otterloher Straße „zum Nachteil des Sports und der Jugend“ nicht geben. Und: „Eine verkehrliche Erschließung allein über die am Morgen jetzt schon hoch frequentierte Einmündung der Otterloher Straße in die Münchener Straße ist nicht als realistisch anzusehen, vor allem auch mit Blick auf die Schulwegsicherheit“ Auch um die Fördergelder des Freistaates sorgt sich Hohenleitner. Sollte das Gymnasium nicht rechtzeitig eröffnet werden, könnte Bayern der Gemeinde zehn Millionen Euro an Zuschüssen streichen.