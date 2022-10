Sauerlacher CSU wirft Bürgermeisterin Blockade bei Gymnasiumsplanung vor

Von: Volker Camehn

Die CSU in Sauerlach wirft Bürgermeisterin Barbara Bogner Untätigkeit und Blockade bei der Gymnasiumsplanung vor. Auslöser war ein Termin für eine außerplanmäßige Gemeinderatssitzung.

Sauerlach – Am Ende gab’s noch richtig Zoff: Roman Richter (CSU) machte auf der jüngsten Gemeinderatssitzung in Sauerlach keinen Hehl daraus, dass er „wegen dieses Termins“ richtig sauer ist. Der sei wohl extra so angesetzt worden „in der Hoffnung, dass da keiner Zeit hat“. Der Vorwurf ging an Bürgermeisterin Barbara Bogner (UBV).

Zwei Anträge der CSU

Hintergrund: Am Montagnachmittag war an die Gemeinderatsmitglieder per E-Mail eine Einladung für eine außerplanmäßige Sitzung am 25. Oktober verschickt worden. Sitzungsbeginn: 15.30 Uhr. Der Grund waren zwei Anträge der CSU-Fraktion vom 11. Oktober. Inhaltlich geht es hier um das geplante Gymnasium: Zum einen soll, so der erste CSU-Antrag, ein externes Projektsteuerungsbüro für die Unterstützung der Verwaltung bei der Bauleitplanung engagiert werden. Dieser Antrag ziele darauf ab, dass die Verwaltung entlastet wird, heißt es aus der CSU. Im zweiten Antrag geht es darum, dass „endlich“ ein Planungsbüro beauftragt wird, das einen Bebauungsplan ausarbeiten soll. „Der Aufstellungsbeschluss ist ein Jahr her und es wurde noch niemand mit der Ausarbeitung beauftragt“, erklärt Richters Parteikollege Markus Hoffmann auf Anfrage.

CSU: „ Sie spekuliert wahrscheinlich auf Beschlussunfähigkeit“

Das kurzfristige Anberaumen der Sondersitzung hat seinen zwingenden Grund: Laut Gemeindeordnung muss ein Thema innerhalb von 14 Tagen behandelt werden, wenn ein Viertel der Gemeinderatsmitglieder dies fordert. Andernfalls, also bei einer regulären Antragstellung, hat die Bürgermeisterin drei Monate Zeit, die Anträge auf die Tagesordnung zu setzen. Das hätte der CSU gleichwohl viel zu lange gedauert, sieht man doch in Sachen Gymnasiumbau dringenden Handlungsbedarf. Doch die anberaumte Uhrzeit, 15.30 Uhr, hält man für Kalkül. „Das ist Absicht von Bürgermeisterin Bogner. Sie spekuliert wahrscheinlich auf Beschlussunfähigkeit, weil viele Gemeinderäte aufgrund der Uhrzeit nicht teilnehmen können“, mutmaßt Markus Hoffmann. Und: „Im aktuellen Fall wäre es problemlos möglich gewesen, die beiden Anträge noch fristgemäß auf die Tagesordnung für die Sitzung am 18. Oktober zu setzen“, so Hoffmann.

Bürgermeisterin weist Vorwürfe zurück

In der Tat drängt die Zeit, soll das Gymnasium im September 2027 bezugsfertig und das geplante Rahmenkonzept unter anderem mit Wohneinheiten, Ärztehaus, Verkehrsplanung und Grünflächen rechtzeitig umgesetzt werden. Das machte der mit dem Projekt betraute Stadtplaner Christian Weigl vom Münchner Architekturbüro Goergens Miklautz Partner GmbB auf der Gemeinderatssitzung jetzt deutlich.

Den Vorwurf, Barbara Bogner würde das Procedere unnötig hinauszögern, wollte die Rathauschefin nicht auf sich sitzen lassen. Sie warf der CSU vor, Anträge für Sachverhalte zu stellen, die längst bearbeitet würden. Außerdem: „Ein anderer, rechtzeitiger Termin als der am 25. Oktober, war nicht möglich. Wir müssen ja auch schauen, wann ein Raum frei ist und ob Personal zur Verfügung steht.“ Sitzungen am Abend bedeuteten zudem auch immer Überstunden für die involvierten Rathausbediensteten, so Bogner. Zudem sei der nachmittägliche Sitzungstermin alles andere als ungewöhnlich: „Oberhaching hält viele seiner Ausschusssitzungen tagsüber ab, also innerhalb der regulären Arbeitszeiten.“