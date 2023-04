Der Windpark-Antrag ist unterschrieben

Von: Volker Camehn

Haben gut lachen: (v.l.) Die Bürgermeister Michael Falkenhahn, Peter Wagner und Barbara Bogner sowie Jörg Meyer, Christian Wolf und Martin Sterflinger sehen das Windkraftprojekt im Hofoldinger Forst auf der Zielgeraden.

Sauerlachs Bürgermeisterin Barbara Bogner hat für die das Windkraft-Bündnis, das einen Windpark im Hofoldinger Forst bauen will, die Unterschrift unter den Bauantrag gesetzt. Das Landratsamt wird nun prüfen, ob die Windräder gebaut werden dürfen.

Sauerlach – Ein kleiner Schritt für Barbara Bogner, ein großer Schritt für zwei Landkreise: Am Freitag unterschrieb die Sauerlacher Bürgermeisterin den „erweiterten Bauantrag“ für den Windpark Hofoldinger Forst, der bis 2025 im Bereich der Landkreise München und Miesbach entstehen soll. Erweiterter Bauantrag – das bedeutet auch, dass der Antrag nach Maßgabe des Bundes-Immissionsschutzgesetzes gestellt wird.

Mit Bogners Unterschrift geht das Windkraft-Projekt jetzt auf die Zielgerade: Vier Aktenordner für drei Windräder umfasst der Antrag für das Landratsamt München, das schließlich noch sein Okay für den Bau der Windkraftanlagen geben muss. „Aber ich bin recht zuversichtlich“, sagte die Rathauschefin, auch wenn es allein bis zu dieser Unterschrift schon zwölf Jahre gedauert hat. Vor allem einige Gutachten in Sachen Umweltfragen, hatten länger gedauert als gedacht, erzählt sie. Umweltschutz ist ein wichtiger Punkt des Energie-Projektes: Allein zwei Ordner füllen Ergebnisse etwa zu Fragen des Natur- und Landschaftsschutzes, zu Rodung und Ausgleichsflächen.

Windpark wird ein interkommunales Projekt

Bei dem Windpark handelt es sich um ein interkommunales Projekt der drei Gemeinden Aying, Otterfing und Sauerlach, weshalb auch die Bürgermeister Michael Falkenhahn (SPD, Otterfing) und Peter Wagner (CSU, Aying) dem feierlichen Moment am Freitagsnachmittag im Sauerlacher Rathhaus beiwohnten. Zudem stießen Jörg Meyer von den Bayerischen Staatsforsten, Christian Wolf vom Landratsamt München und Martin Sterflinger, Geschäftsführer der Windenergie Hofoldinger Forst GmbH, auf das ehrgeizige Energieprojekt an.

Die Staatsforsten stellen die nötigen Flächen zur Verfügung. „Eine solche Unternehmung auf Privatgrund durchzuführen ist zwar möglich, aber weit schwieriger“, sagte Meyer. Und ja, ein „Eingriff ins Landschaftsbild sind Windräder auf jeden Fall“, räumte Bogner ein. Da müsse man behutsam vorgehen.

Brunnthal stieg aus Projekt aus

Leicht sei die Planung in den vergangenen Jahren nicht gewesen, wie sich Bogner (UBV), gestern sichtlich erleichtert, an so manche Hürden, die es aus dem Weg zu räumen galt, erinnerte. „Immer, wenn wir dachten, jetzt läuft es rund, kam irgendwas dazwischen. So war etwa die Gemeinde Brunnthal 2021 aus dem Gemeinschaftsprojekt ausgestiegen, nachdem es in der Kommune zum Teil heftigen Widerstand gegen Windräder im Hofoldinger Forst gegeben hatte.

Wie die Zeiten sich ändern: Lange war der Bau von Windkraftanlagen im Landkreis München ein energiepolitisches No-Go, also schier undenkbar. In den Landschaftsschutzgebieten, die hier ungefähr ein Drittel der Fläche ausmachen und zu denen auch der Großteil des Hofoldinger sowie des Höhenkirchner Forstes gehören, waren sie über Jahre sogar schlichtweg verboten. Mittlerweile liebäugeln immer mehr Gemeinden Windräder im Forst, um die Planungshoheit zu behalten und den Standort selbst bestimmen zu können. „Drei Kommunen, zwei Landkreise und ein Flächenbereitsteller“, so Meyer, zogen letztlich an einem Strang. Auch insofern ein großer Schritt.