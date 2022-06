Tradition mal anders: Er tätowiert Lederhosen

Von: Cornelia Schramm

Teilen

In seinem Laden in Sauerlach bietet Michael Thalhammer echte Lederhosen-Unikate an. © Cornelia Schramm

Lederhosen zu tätowieren und damit einzigartige Unikate zu schaffen, das war Michael Thalhammers Vision. Damit hat der 45-Jährige aus Otterloh offenbar einen Nerv getroffen. Inzwischen betreibt er seinen eigenen Laden in Sauerlach.

Sauerlach – Leben und leben lassen. Das ist Michael Thalhammers Motto. Als Punkrock-Sänger wollte der Otterloher sich vor Jahren eine Lederhose mit dem Logo seiner Band besticken lassen. Ein Gamsbart tragender Totenkopf sollte es werden. Der Säckler war schockiert. „Ich glaube ja, er träumt noch heute schlecht von mir“, sagt Thalhammer und lacht. „Zugegeben, ein ausgefallener Wunsch. Aber die Idee, meine Lederhose irgendwie zu individualisieren, hat mich nicht losgelassen.“

Der Opa als Ideengeber

Thalhammer, 45 Jahre alt und von Hals bis Bein mit bunten Kunstwerken übersät, wollte Leder so wie Haut tätowieren. „Mein Opa hat es geliebt, mit Holz zu arbeiten, und Sprüche in Schilder gebrannt. Das geht doch auch auf Leder, habe ich gedacht.“ Monatelang tüftelt der Sozialpädagoge und perfektioniert die Methode, bis seine „Brandings“ perfekt sind. 2015 war es dann soweit und er eröffnete seinen Laden in Sauerlach mit dem Namen „Brandner und Kneißl“: Tattoostudio und Lederhosen-Manufaktur in einem. Eine Attraktion im Landkreis München.

Mit der Lederhose hält es der Chef wie mit Winterreifen: Von Ostern bis Oktober ist Saison. Da trifft man ihn im Laden auch in der Lederhose an. „Hier gibt es nichts, was es nicht gibt“, sagt er. Seine eigene Hose ziert etwa ein „polynesisches Manschgerl“ mit einem Surfbrett.

„Verrückt ist, wenn sich ein Nicht-Bayer ,zuagroast’ auf die Hose schreiben lässt.“

In Sachen Kreativität stehen die Kunden dem Otterloher in nichts nach. Einen Spartanerhelm mit Breze, ein Retro-Mikrofon, Palmen, das Münchner Kindl, Blumen und Gesichter hat Thalhammer schon auf Leder gebannt. „Die Handwerker wünschen sich oft Zunftzeichen: Zimmerer wollen Sägen und Zirkel, Brauer Kessel und Hopfendolden“, sagt Thalhammer. „In eine Lederhose habe ich mal eine Biene gebrannt, die die Kinder des Kunden selbst gemalt hatten.“

Che Guevara auf einer Lederhose sei nicht mehr revolutionär. „Verrückt ist aber, wenn sich ein Nicht-Bayer ,zuagroast’ auf die Hose schreiben lässt.“ Bis zu 300 Euro kostet ein Branding. Je nach Aufwand.

Wie genau die Kunst auf das Leder wandert, verrät Thalhammer, der sich seine Idee patentieren hat lassen, aber nicht. „Es ist kein Stempel und kein Eisen“, sagt er und streicht über das Logo eines Münchner Sportvereins, mit dem er zuletzt eine Hose verziert hat. „Aber dafür braucht’s 1000 Grad.“

1350 Euro kosten maßgeschneiderte Modelle

Bevor es ans Individualisieren geht, sucht sich jeder Kunde seine Hose aus. „Haritax“ (so wie Thalhammers Opa) und „Kneißl“ heißen die maßkonfektionierten Modelle. Sie kosten jeweils 1350 Euro. „Das Hirschleder kommt nicht aus Neuseeland, sondern aus Bayern oder Österreich“, sagt Thalhammer. „Pro Hose braucht’s zwei Hirsche.“ Bis zu 18 Monate lang wird das Leder bearbeitet, mit Fischöl sämisch gegerbt und mit ausgekochten Hölzern gefärbt. „Es wird nicht stuckiert, Narben werden also nicht zugespachtelt – so ist jede Hose später ein Unikat.“ Nach 14 Wochen beim Säckler und in Thalhammers Werkstatt ist die Hose fertig.

„Ich will die Tradition nicht versaubeuteln“

Ein paar böse Kommentare musste er sich von Erz-Trachtlern schon anhören. „Eine Lederhose ist für mich weder Faschingskostüm noch Kasperltheater“, sagt er. „Ich will die Tradition nicht versaubeuteln, aber wünsche mir geöffnete Scheuklappen.“ Schon als Bub habe er die strengen Regeln rund um die Lederhose nicht verstanden. Daher auch der Name des Ladens: „Der Brandner Kaspar und der Räuber Kneißl waren bayerische Rebellen und wehrten sich gegen das, was schon immer so war“, sagt Thalhammer. „So bin ich auch: Ich will mit Stil schießen, aber nichts mit Füßen treten.“