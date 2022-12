Feuerbestatter gibt nicht auf und reicht Antrag für Krematorium ein

Von: Volker Camehn

Verbrennung im Krematorium. © Felix Kästle

Kommt nun doch noch ein Krematorium nach Sauerlach? Die Feuerbestattung Südostbayern GmbH jedenfalls hat jetzt ihren Antrag für den Bau bei der Gemeinde und beim Landratsamt München eingereicht.

Sauerlach – Die Feuerbestattung Südostbayern GmbH hat ihren Bauantrag für den Bau eines Krematoriums bei der Gemeinde Sauerlach und beim Landratsamt München eingereicht – trotz aller Bedenken von Bürgern und der Ablehnung auch jüngst im Gemeinderat. „Unsere Architekten haben die Chancen des Grundstückes an der Robert-Bosch-Straße genutzt und ein Gebäude entworfen und in den Bauantrag einfließen lassen, das der unmittelbaren Nähe zur Landeshauptstadt München mehr als gerecht wird“, heißt es in einer Mitteilung der Traunsteiner Krematorien-Betreiber.

Gemeinde sieht keinen Bedarf

„Wie vorgegeben, wurden vier Ofenlinien mit einer Kapazität von bis zu 42 000 Einäscherungen pro Jahr geplant. Das Gebäude ist gut 2500 Quadratmeter groß, bis zu 12,50 Meter hoch und steht auf einer Grundstücksfläche von circa 6000 Quadratmetern.“ Man erwarte, das vorgesehene Investitionsvolumen von rund zehn Millionen Euro einhalten zu können. Im Gemeinderat hatte man sich jüngst gegen das Projekt entschieden, da man keinen Bedarf sah. Denn das neue Krematorium am Münchner Ostfriedhof, so die Argumentation, sei alles andere als ausgelastet.