Fußgängerbrücke entschärft Situation an geschlossenem Bahnübergang

Von: Volker Camehn

Teilen

Das Provisorium bleibt stehen, bis der Bahnübergang in Lochhofen erneuert ist. Ab nächster Woche kann die Brücke genutzt werden. © Volker Camehn

Entschärfung am geschlossenen Bahnübergang: Die Deutsche Bahn hat jetzt eine Fußgängerbrücke in Lochhofen errichtet.

Sauerlach – Ein kleine Maßnahme für die Bahn, ein großer Schritt für die Sauerlacher: In der Nacht zum Freitag wurde für den Bahnübergang Lochhofen endlich eine Fußgängerbrücke errichtet, zeitgleich fanden Arbeiten am Gleisbett an mehreren Stellen zwischen Deisenhofen und Holzkirchen sowie in Deisenhofen selbst statt. Wie die Deutsche Bahn (DB) dem Münchner Merkur auf Anfrage mitteilte, ist nach Beendigung der Arbeiten noch eine Abnahme erforderlich, sodass die Brücke dann voraussichtlich im Laufe der kommenden Woche genutzt werden kann.

Nur ein Provisorium

Die Brücke, bestehend aus rund 25 Tonnen Stahl, ist demnach „als Provisorium gedacht bis ein erneuerter Bahnübergang in Betrieb gehen kann“, erklärt ein Bahn-Sprecher. Hierzu würden aktuell die Planungen und Gespräche mit der Gemeinde laufen. Die Kosten für das Provisorium „inklusive Planung und Ausführung sowie noch ausstehender Restarbeiten, etwa an der Beleuchtung, werden sich auf einen niedrigeren sechsstelligen Betrag belaufen“, heißt es seitens der Deutschen Bahn.

In der Nacht haben Arbeiter der Deutschen Bahn die Fußgängerbrücke errichtet. © Volker Camehn

Vor allem die Mitglieder des SV Arget werden mit diesem Bahnübergang Kleefeldstraße/Otterfinger Weg endlich wieder ungehindert und vor allem risikofrei zu ihrem Vereinsgelände gelangen, nachdem die Deutsche Bahn den Übergang zur Instandsetzung seit Februar zeitweise komplett gesperrt hatte. Der Grund für die DB-Maßnahme: Die Sauerlacher Bahnübergänge sind erneuerungsbedürftig, sie gelten als nicht mehr zeitgemäß aufgrund von veralteter Anlagentechnik und einem Mangel an nötigen Ersatzteilen. „Die Sicherheit kann seitens der Bahn aufgrund der vermehrten Störungen und Ausfälle an den Bahnübergängen nicht mehr gewährleistet werden“, hieß es (wir berichteten mehrfach).

Unfall bei Bauarbeiten

Die neuerliche Baumaßnahme ist bereits der zweite Anlauf in Sachen Fußgängerbrücke: Denn bei den ersten Bauarbeiten Ende Juni war die Brücke zusammengebrochen, Arbeiter stürzten herunter, zogen sich Gott sei Dank aber keine schweren Verletzungen zu. Seit diesem Zwischenfall hatten die Bauarbeiten geruht.