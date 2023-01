Geheime Informationen zu Gymnasium im Internet: Sauerlach droht mit Anzeige

Bürger richtet Homepage ein

Ein Sauerlacher Bürger veröffentlicht im Internet geheime Informationen über das geplante Gymnasium aus nichtöffentlicher Sitzung. Die Gemeinde droh jetzt mit Anzeige.

Sauerlach – Gereizte Stimmung gleich am Anfang auf der ersten Sauerlacher Gemeinderatssitzung im neuen Jahr. Grund war der Auftritt von Matthias Zwiener in der sogenannten Bürger-Frageviertelstunde. Zwiener ist ein engagierter Bürger, der bereits durch sein Engagement gegen die geplanten Krematorien (wir berichteten) in Sauerlach auffiel.

Jetzt kämpft er für das neue Gymnasium, dessen Planung ihm, wie auch der CSU, nicht schnell genug vorangeht. Es werde nicht gebaut, am Ende sogar mit Vorsatz. Der Sauerlacher Unternehmer hat jetzt eine aufwändige Hompepage ins Netz gestellt. Unter www.gymnasium-sauerlach.info hat er jede Menge Informationen rund um den Gymnasiumsbau gesammelt, es geht um Verkehrswege, Planungsphasen und Gebietsentwicklungskonzepte. Das Problem: Hier findet sich nicht nur Zwieners Meinung zum Großprojekt („Eine historische Chance? Ein historisches Scheitern?“), sondern auch Informationen, die der Gemeinderat in nichtöffentlicher Sitzung besprochen hat. Unter anderem geht es um einen alternativen Schul-Standort im Norden der Gemeinde.

Gemeinderäte sind sauer

Darüber sind weder Bürgermeisterin Barbara Bogner (UBV) noch große Teile des Gemeinderates sonderlich begeistert. So warf Götz von Borries (UBV) Zwiener vor, „Druck auf die Gemeinderäte“ auszuüben, die Gymnasium-Website sei „demagogisch“, so von Borries.

Matthias Zwiener erweckte indes bei manchen Gemeindevertretern den Eindruck, die Gemeinde benötige bei der Planung möglicherweise seine Hilfe. „Was steht dagegen, schlaue Leute mit einzubeziehen“, so Zwiener, der das Gymnasium auch als „Prestige-Objekt“ für Sauerlach sieht. Axel Horn (Grüne) hat da allerdings Bedenken: „Wieso soll man mit jemanden vertrauensvoll zusammenarbeiten, der geheime Informationen veröffentlicht?“

Geschäftliche Beziehungen zur CSU streitet Zwiener ab

In seinen Bestrebungen ist Zwiener zudem ganz auf CSU-Linie, die sich in der Debatte diesmal jedoch zurückhielt. „Barbara Bogner möchte das Gymnasium für Sauerlach verhindern“, hatte der CSU-Fraktionsvorsitzende Michael Hohenleitner der Rathauschefin jüngst vorgeworfen. Bernhard Lederer (UBV) wies indes darauf hin, dass Matthias Zwiener für die CSU 2020 die Homepage entworfen habe. Geschäftliche Beziehungen zu den Christsozialen streitet Zwiener jedoch ab. Die Homepage habe er zwar damals „zum Wahlkampf“ erstellt. „Die Unterstellung, einen Auftrag der CSU zu haben, ist ein boshafter Versuch meine Integrität in Frage zu stellen“, erklärt Zwiener auf Anfrage.

Gemeinde will rechtliche Schritte einleiten

Überhaupt habe er „zahlreiche Drohungen und Unterstellungen seitens der Gemeinde zu hören bekommen“. Unter anderem die Androhung rechtlicher Schritte wegen Datenschutzvergehen. Die Gemeinde hatte in einem Schreiben vom 16. Januar Zwiener aufgefordert, bestimmte Grundstück-Informationen bis zum 24. Januar zu entfernen, ansonsten behalte man sich Strafanzeige vor. Bislang ist Zwiener dieser Aufforderung nicht nachgekommen.