Sauerlacher CSU schießt gegen Bürgermeisterin: Will Bogner das Gymnasium verhindern?

Von: Volker Camehn

„Mir ist eine weiterführende Schule am Ort sehr wichtig“, wehrt sich Bürgermeisterin Barbara Bogner gegen die Vorwürfe. © Robert Brouczek

Die Sauerlacher CSU wirft Bürgermeisterin Barbara Bogner vor, den Bau des Gymnasium verhindern zu wollen.

Sauerlach – Das neue Jahr ist noch keinen Monat alt, da fahren die Christsozialen im Gemeinderat Sauerlach erneut schweres Geschütze auf. So wirft der CSU-Fraktionsvorsitzende Michael Hohenleitner der Sauerlacher Rathauschefin eine Verweigerungshaltung in Sachen Gymnasium vor, übrigens nicht das erste Mal. „Es ist völlig unverständlich, welche Haltung Barbara Bogner zum Thema Gymnasium an den Tag legt. Sie muss als Bürgermeisterin die städtebaulichen Verhandlungen führen – dies hat sie jedoch nicht gemacht, seit Jahren nicht. Der Eindruck, der durch die Passivität der Bürgermeisterin erweckt wird, lässt nur einen Schluss zu: Barbara Bogner möchte das Gymnasium für Sauerlach verhindern“, legte Hohenleitner jüngst wieder nach.

CSU bezichtigt Bogner der Lüge

Zudem würde Bogner nicht die Wahrheit sagen. Hohenleitner: „Die Krone setzt sie dem Ganzen auf, als sie bei der letzten Sitzung des Zweckverbandes weiterführende Schulen im südlichen Landkreis München auf die Frage des Verbandsvorsitzenden, ob denn die Bauleitplanungen in Sauerlach am Laufen sind mit ‘ja’ antwortet. Das ist eine glatte Lüge.“ Es sei weder ein Planungsbüro beauftragt worden „noch gibt es Verhandlungen mit den Beteiligten, die uns weiterbringen. Vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Verbandsgemeinden sieht anders aus“.

Bürgermeisterin Bogner wehrt sich gegen Vorwürfe

Barbara Bogner gibt sich bezüglich der erneuten Anschuldigungen demonstrativ gelassen: „Das ist nichts Neues, was da drin steht. Und: Mir ist eine weiterführende Schule am Ort sehr wichtig. Und sie wird auch kommen, da bin ich mir schon sicher“, erklärt sie auf Anfrage. Und: „Viele Köche verderben den Brei“, so die Rathauschefin. „Ich handele für die Gemeinde Sauerlach, und wenn ich mir bei einer Sache nicht sicher bin, prüfe ich das lieber etwas länger.“ Zudem brauche sie eine Mehrheit im Gemeinderat, „den gibt es für die Wohnbebauung bislang nicht“, sagt sie.

Es sei zudem bedauerlich, wenn aus nichtöffentlichen Sitzungen Details an die Öffentlichkeit geraten, wie etwa ein möglicher zweiter Gymnasium-Standort im Norden Sauerlachs. „Das macht das Verfahren nicht leichter.“ Und aus der Verwaltung sei es niemand gewesen, betont Bogner. Welches Interesse jemand daran haben könnte? „Vielleicht wollen die ja selber das Gymnasium verhindern.“

Gymnasium sorgt im Gemeinderat immer wieder für Streit

Bereits vor sechs Jahren hatte sich die Gemeinde Sauerlach als Standort für das Gymnasium beworben, der Kreistag hatte dann beschlossen, dass das nächste Gymnasium im Südosten des Landkreises München in Sauerlach entstehen soll. Im Februar 2021 wurde es durch die bayerische Staatsregierung genehmigt. Der Bau eines Gymnasiums, übrigens das 17. staatliche im Landkreis München, hatte seitdem im Gemeinderat immer wieder für Streit gesorgt. Denn es geht hier nicht nur um einen Schulbau in S-Bahn-Nähe, der 900 Schülern Platz bietet. Vielmehr soll auf der heute 13 Hektar großen Ackerfläche bis 2026 unter anderem auch ein Kindergarten, ein Sport- und Jugendzentrum sowie jede Menge Wohnraum entstehen. Mittlerweile wurde im Rathaus auch ein alternativer Standort ins Spiel gebracht. So oder so: Das Gymnasium muss im September 2027 bezugsfertig sein.