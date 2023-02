Standortfrage bringt Pläne für Sauerlacher Gymnasium ins Wanken

Von: Volker Camehn

Teilen

Der ursprüngliche Vorschlag war es, das Gymnasium hier an der S-Bahn zu bauen. Doch ein Alternativstandort bringt die gesamten Schulpläne nun ins Wanken. © camehn/Archiv

Steht das Sauerlacher Gymnasium vor dem Aus? Der Gemeinderat will die neue Schule, kann sich aber nicht auf einen Standort einigen. Das bringt das ganze Projekt nun ins Wanken.

Sauerlach – Steht das Sauerlacher Gymnasium vor dem Aus? „Wer gegen unseren Antrag ist, ist gegen das Gymnasium“, gab sich der CSU-Fraktionsprecher Michael Hohenleitner kämpferisch. Auf der Sondersitzung des Sauerlacher Gemeinderats, die aufgrund eines CSU-Antrags nötig geworden war, zeigte sich am Dienstagabend vor allem zweierlei: Das öffentliche Interesse beim Thema „Gymnasium“ ist enorm, wohl selten drängten sich so viele Bürger im Sitzungsraum der Mehrzweckhalle, um die Debatte zu verfolgen. Zudem hat der geplante Bau das Potenzial, den Gemeinderat langfristig zu spalten.

Der Sitzungsabend endete für die CSU mit einer krachenden Niederlage. Ihr Beschlussvorschlag wurde mit 12:8 Stimmen abgelehnt. Nicht der einzige Rückschlag an diesem Abend: Bereits zum Sitzungsbeginn hatte sich Markus Hoffmann (CSU) nicht mit seiner spontanen Forderung durchsetzen können, eine Frageviertelstunde für die Zuschauer zuzulassen.

Gemeinde wird sich Alternativen zum Standort Sauerlach Ost weiter offen halten

Die Christsozialen hatten in ihrem Antrag gefordert, dass Bürgermeisterin Barbara Bogner (UBV) nun endlich Nägel mit Köpfen macht: Sie solle „weitere Überlegungen und Planungen für den Alternativstandort an der Otterloher Straße oder an anderer Stelle im Gemeindegebiet sofort“ stoppen. Und: „Der Gemeinderat beschließt, die Planungen und den Bau des Gymnasiums einzig am Standort Sauerlach Ost weiter zu verfolgen und mit Nachdruck umzusetzen da sonst die Realisierung eines Gymnasiums in Sauerlach insgesamt gefährdet ist. Städtebauliche Verhandlungen mit dem Grundstückseigentümer sind unverzüglich durch die Bürgermeisterin aufzunehmen.“ Ein Projektsteuerungsbüro sei unverzüglich zu beauftragen, die „Bauleitplanung für das Gebiet Sauerlach Ost“ einzuleiten.“

Daraus wird nun erstmal nichts, die Gemeinde wird sich Alternativen zum Standort Sauerlach Ost weiter offen halten – was laut CSU-Fraktion nicht weniger als das Ende des Gymnasiumprojektes bedeutet: zu wenig Planungszeit, dadurch Wegfall von Fördergeldern in Millionenhöhe. Aus CSU-Sicht ein Desaster.

Heftiger Schlagabtausch

Der Abstimmung vorausgegangen war eine leidenschaftliche, mitunter aggressive Debatte. „Teile des Gemeinderats wollen das Gymnasium nicht realisieren“, argwöhnte da Markus Hoffmann. „Ein Bau an der Otterloher Straße wurde vom Gemeinderat nie beschlossen“, betonte hingegen Bürgermeisterin Barbara Bogner (UBV), vielmehr seien in nicht öffentlicher Sitzung „unterschiedliche Standorte diskutiert“ worden. Es werde aber wohl viel Aufwand betrieben, „um einen Standort zu promoten und einen anderen schlecht zu machen“. Für UBV-Fraktionschef Klaus Zimmermann war schon deshalb klar: „Ich werde dem Vorschlag nicht zustimmen, um Alternativen offen zu halten.“

Der Schlagabtausch geriet mitunter patzig: Michael Hohenleitner monierte, dass er nicht zu einer Besprechung mit dem Grundstücksbesitzer des Alternativ-Standorts eingeladen worden sei. Antwort Bogner: „Ich entscheide immer noch selber, wen ich zu Gesprächen mitnehme.“ Außerdem: „Kann ich sicher sein, dass du dichthältst?“ Ein wenig kaschierter Vorwurf von Bogner an Hohenleitner, er sei dafür verantwortlich, dass der alternative Schulstandort überhaupt erst an die Öffentlichkeit gelangt sei – was die CSU vehement abstreitet: „Wir haben nichts an die Öffentlichkeit getragen!“

Uneins, ob Wohnungen gebaut werden sollen oder nicht

Auch was die Errichtung von Wohnungen im Rahmen des Gymnasiumbaus anbelangt, wie es ursprünglich im Gespräch war, mahnte Bogner zur Vorsicht: „Wachstum ja, aber nicht um jeden Preis!“ Das sieht auch der Grüne Wolfgang Büsch so, der eine „behutsame Entwicklung“ anmahnt. Im Zweifelsfall könne der Schulbau auch ohne Wohnbebauung stattfinden, so Bogner. Eine Position, die Ursula Gresser (FDP) nicht nachvollziehen will, für sie sind neue Wohnungen ein Muss. Sauerlach sei mittlerweile ein „Gallisches Dorf“ kritisierte sie. Michael Hohenleitner ist nach der Sitzung sichtlich enttäuscht: „Ich glaube bald nicht mehr, dass das Gymnasium noch gebaut wird.“