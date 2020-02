Nach 42 Jahren: Der Heimatbeamte von Sauerlach geht in Rente

Über vier Jahrzehnte hat Robert Maier für denselben Arbeitgeber gearbeitet: Seine Heimatgemeinde Sauerlach. Nun geht eine Ära zu Ende.

Sauerlach – An seinen Vorstellungstermin im Sauerlacher Gemeinderat erinnert sich Robert Maier noch ganz genau. „Verrauchte Atmosphäre, Biergläser auf den Tischen, keiner schaute mich an, auch nicht Bürgermeister Schürer“, erzählt er heute davon, wie er eines Tages im Jahre 1977 mit weichen Knien vor dem Gremium stand. Als er sich dann bemerkbar machte, erntete er nur ein deutliches „Pschscht!“. „Da habe ich mir gedacht: So, das war‘s!“, erzählt der heute 63-Jährige. Doch das war es nicht, im Gegenteil: Von seinen 47 Jahren Arbeitsleben hat Robert Maier unglaubliche 42 Jahre immer unter demselben Dach verbracht: dem des Sauerlacher Rathauses. Ende Februar hat der Geschäftsleiter der Gemeinde dort seinen letzten Arbeitstag. Und damit geht eine Ära zu Ende.

Über 400 Sitzungen – und einmal viel Schnipselarbeit

+ Vor mehr als vier Jahrzehnten fing Robert Maier im Rathaus Sauerlach an – 1977 als 21-Jähriger. Das Bild von damals stammt aus seinem Personalbogen. © privat Als diese im Jahr 1977 anfing, hatte Maier gerade erst die Prüfung zum städtischen Inspektor in München bestanden. Weil er aber in Sauerlach lebte, kam ihm eine Stellenanzeige der Gemeinde im Staatsanzeiger gerade recht. Gesucht wurde ein Beamter für den gehobenen, nichttechnischen Verwaltungsdienst. Trotz des schwierigen ersten Auftritts passte alles: Der offizielle Dienstantritt, verbunden mit der Ernennung zum Gemeindeinspektor z.A., folgte am 1. Dezember 1977. Heute, verschiedene Ämter und fünf Bürgermeister – mit Barbara Bogner eine Bürgermeisterin – später, blickt Robert Maier auf ein erfülltes Arbeitsleben. Das war vor allem eines: nie langweilig. Rund 420 Ratssitzungen liegen hinter dem Verwaltungsrat, unzählige Protokolle, Reden, Abrechnungen und Einsätze der verschiedensten Art.

Wie die Sache mit dem bereits gedruckten Gemeindebrief, Auflage 4000 Stück. „Weil wir für ein Foto keine Freigabe hatten, mussten wir es nachträglich aus jedem einzelnen Heft heraustrennen“, berichtet der Verwaltungschef. Jeder im Rathaus bekam ein Cutter-Messer und packte mit an. Heute heißt so etwas Teambuilding.

Mammutaufgabe Gebietsreform als Test zum Einstand

Zuvor aber für den jungen Beamten der Sprung ins eiskalte Wasser: die Organisation der Gemeindegebietsreform am 1. Mai 1978 mit der ersten Kommunalwahl der künftigen Großgemeinde. Altkirchen, Eichenhausen, Arget und Lanzenhaar gehörten jetzt zu Sauerlach. „Hätte ich damals gewusst, was da auf mich zukommt, bin ich mir nicht sicher, ob ich mich beworben hätte“, sagt er heute verschmitzt. Damals arbeiteten im Rathaus etwa zehn Mitarbeiter, jetzt sind es gut 45. Sauerlach sei vor der Reform ein vergleichsweises Kaff mit rund 3000 Einwohnern gewesen, ein unbedeutender Vorort von München. Mit seinen rund 8300 Bürgern stünde die schmucke Gemeinde heute ganz anders da. Baugebiete, Einrichtungen und Infrastruktur – Maier begleitete die ganze Entwicklung mit. „Von der Mehrzweckhalle, dem Marktplatz und Schützenheim bis zu den Kindertagesstätten“, zählt er auf.

Was er mitgestaltet hat, ist für ihn mehr als ein Beruf. Es ist Heimat. Seit dem dritten Lebensjahr wohnt Robert Maier, geboren in Holzkirchen, in Sauerlach. Sein Elternhaus steht noch, das alte Bahnhofsgebäude an der S-Bahn beherbergt nun ein mexikanisches Restaurant. Sein Vater war Fahrdienstleiter bei der Bahn. Des Vaters Vorstellung, dass sein Sohn Robert es ihm beruflich gleich tun sollte, erfüllte sich nicht. Gut so, findet Maier: „Ich habe keinen Zweifel, dass ich den richtigen Beruf gewählt habe.“ Und wen man auch im Rathaus fragt – alle dort sehen das auch so. Gewissenhaft, zuverlässig, aufgeschlossen und „hundertprozentig genau, in allem, was er tut“, attestiert Bürgermeisterin Barbara Bogner. Oft haben beide auf dem Bankerl am Bahnhofsplatz die Mittagspause verbracht. Mit dem Radl ging es bei Wind und Wetter ins Büro.

Endgültig ist der Abschied nicht

Wird Maier das ab 1. März nicht fehlen? „Die Arbeit sicher nicht“, antwortet er prompt. „Aber all die netten Kollegen!“ Und wie geht es weiter? „Bis zu meiner regulären Pensionierung am 1. August 2022, also nach der Freizeitphase meiner Altersteilzeit, fühle ich mich als Teil unserer Verwaltung und hoffe, dass ich bis dahin noch zu Veranstaltungen der Gemeinde eingeladen werde“, sagt er. Doch das Privatleben hat jetzt Vorrang. Robert Maier freut sich auf viele gemeinsame Stunden mit seiner Ehefrau Katja, einer Heilpraktikerin. Aufs gemeinsame Bergwandern, die drei erwachsenen Kinder, die Theatergruppe der D‘Römastoana – und auf die UBV, für die er im März als Gemeinderatskandidat gelistet ist. Ganz will er halt das Mitreden in Sauerlach doch nicht lassen.