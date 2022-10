Hitzige Debatte um neues Sauerlacher Gymnasium

In den Planungen für das neue Sauerlacher Gymnasium geht es voran. Die CSU sieht sich dabei als treibende Kraft, nachdem sie mit zwei Anträgen eine Sondersitzung veranlasst hatte.

Sauerlach – Die Befürchtung der CSU-Fraktion, dass der Sauerlacher Gemeinderat an diesem Nachmittag nicht beschlussfähig sein würde, sollte sich als unbegründet erweisen. Immerhin waren 15 Gemeinderäte von insgesamt 20 am Dienstag zur Sondersitzung gekommen, um sich mit Planung und Bau des Gymnasiums zu beschäftigen, das im September 2027 bezugsfertig sein soll.

Im Vorfeld hatte Roman Richter (CSU) Rathauschefin Barbara Bogner (UBV) unterstellt, den Sitzungstermin extra auf den Nachmittag verlegt zu haben, wohl „in der Hoffnung, dass da keiner Zeit hat“. Der Vorwurf, Bogner wolle das Projekt Gymnasium unnötig hinauszögern, stand im Raum (wir berichteten).

Forderung nach externem Projektsteuerungs- und Planungsbüro

Grund für das außerplanmäßige Treffen der Gemeinderäte waren zwei Anträge der CSU-Fraktion vom 11. Oktober. Zum einen soll, so der erste CSU-Antrag, ein externes Projektsteuerungsbüro für die Unterstützung der Verwaltung bei der Bauleitplanung engagiert werden. Dieser Antrag ziele darauf ab, dass die Verwaltung entlastet wird, heißt es aus der CSU. Im zweiten Antrag ging es darum, dass „endlich“ ein Planungsbüro beauftragt wird, das einen Bebauungsplan ausarbeiten soll. Barbara Bogner hatte gekontert, die CSU würde Anträge für Sachverhalte stellen, die längst bearbeitet würden. Doch um die Sondersitzung kam der Gemeinderat nicht herum: Laut Gemeindeordnung muss ein Thema innerhalb von 14 Tagen behandelt werden, wenn ein Viertel der Mitglieder dies fordert.

Hitzige Debatte: „Spinnst du total?“

Es sollte dann eine streckenweise hitzige Debatte folgen, in der es wohl auch viel ums Recht haben ging. So warf etwa Götz von Borries (UBV) der CSU Formfehler vor, derweil Wolfgang Büsch (Grüne) vor allem die 480 Wohnungen im Gymnasium-Umfeld umtrieben, die „auf zu kleinem Raum“ geplant würden. Da rutschte ihm auch schon mal im Eifer des Gefechts ein „Spinnst du total?“ in Richtung Hoffmann heraus. „Wir reden doch hier um den heißen Brei herum“, schimpfte er, während Barbara Bogner zwischendurch schon mal einwarf: „Worum streiten wir hier eigentlich?“ Das war in der Tat nicht immer ganz klar, bei vielen Argumenten schien es auch ums Prinzip zu gehen.

Beschlüsse fallen am Ende einstimmig

Zumal die Abstimmungen dann recht einvernehmlich erfolgten: Am Ende standen zwei Beschlüsse, die der Gemeinderat einstimmig absegnete. Demnach soll die Verwaltung den Planungsverband Äußerer Wirtschaftsraum München innerhalb von 14 Tagen beauftragen, einen Bebauungsplan auszuarbeiten. Zudem wird das Büro Hitzler Ingenieure mit der Projektsteuerung zur Entwicklung Sauerlach Ost bis zu einem Auftragswert von 25 000 Euro betraut.

CSU-Fraktionschef Michael Hohenleitner gab sich im Anschluss zufrieden und sieht seine Partei als treibende Kraft: „Es war richtig und wichtig diese Anträge zu stellen. Wir haben die beiden Beschlüsse, wenn auch leicht abgeändert, einstimmig gefasst und ich bin froh, dass alle Fraktionen verstanden haben, wie wichtig es ist, jetzt tätig zu werden.“ Er sei sicher, es wäre monatelang in Sachen Gymnasium und Gebietsentwicklung Sauerlach Ost wieder nichts passiert, wenn die CSU die Angebotseinholung und die Beauftragungen von Planern und einem Projektsteuerungsbüro der Gemeinde überlassen hätte.