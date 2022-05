Junge Motorradfahrerin stirbt nach Zusammenstoß

Von: Günter Hiel

Mit dem Rettungshubschrauber war die schwer Verletzte in eine Klinik geflogen worden. © ADAC SE

Zehn Tage nach ihrem Motorradunfall bei Sauerlach ist eine 28-jährige Münchnerin ihren schweren Verletzungen erlegen.

Sauerlach - Am Dienstag, 31. Mai, hat das Polizeipräsidium München die traurige Nachricht öffentlich gemacht: Die 28-jährige Münchnerin, die am 20. Mai bei Sauerlach mit ihrem Motorrad verunglückt ist, ist im Krankenhaus verstorben.

Frontal auf abbiegenden BMW aufgefahren

Die junge Frau war am Freitag, 20. Mai, gegen 9 Uhr auf der Staatsstraße 2573 zwischen Taufkirchen und Sauerlach mit ihrer BMW nahezu ungebremst auf einen Pkw aufgefahren, dessen Fahrer nach rechts in einen Waldweg einbiegen wollte und deshalb abgebremst hatte. So schilderte die Polizei den Unfallhergang..

Rettungshubschrauber hatte die schwer verletzte Frau in eine Klinik geflogen

Ein Rettungshubschrauber hatte die schwer verletzte Frau in eine Klinik geflogen. Der Autofahrer, ein 63-Jähriger aus dem Landkreis München, und seine Beifahrerin wurden leicht verletzt. Die Motorradfahrerin hat ihre Verletzungen leider nicht überlebt.