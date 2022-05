Bahnübergänge sollen geschlossen werden: Sauerlach wehrt sich

Von: Stefan Weinzierl

Den Bahnübergang an der Kleefeldstraße will die Gemeinde unbedingt erhalten. © Stefan Weinzierl

Die Deutsche Bahn (DB) AG will drei Bahnübergänge im Gemeindegebiet von Sauerlach umbauen oder auch komplett für den Verkehr schließen. Das hat der Konzern kürzlich der Kommune mitgeteilt.

Sauerlach - Die beschrankten Anlagen im Deisenhofener Forst sowie in den Ortsteilen Lochhofen und Arget haben nach DB-Angaben alle eines gemeinsam: Ihre Technik ist veraltet, es gibt keine neuen Ersatzteile und die Betriebskosten sind recht hoch. Deshalb sind sie störanfällig, und auch die Sicherheit könne man dort nicht mehr gewährleisten, heißt es. Zwar bietet die Bahn der Gemeinde Alternativen an, doch gerade den Bahnübergang Kleefeldstraße will man im Sauerlacher Rathaus unbedingt erhalten. „Schließlich befindet sich jenseits der Gleise das Sportheim des SV Arget“, betont Geschäftsleiter Norbert Hohenleitner.

Unterführung denkbar

Beim Bahnübergang „Königs Geräumt“ im Forst schlägt die Bahn vor, diesen auszubauen und eine Bahnunterführung zu errichten. Alternativ soll es dort kein Durchkommen mehr geben und dafür eine weiter südlich liegende, bereits bestehende Unterführung höhenfrei erweitert werden.

Komplett für Verkehr, Fußgänger und Radfahrer gesperrt werden soll nach dem Willen der DB der Bahnübergang an der Urspringerstraße im Ortsteil Arget sowie besagter Übergang an der Sportanlage des SV Arget bei Lochhofen. Als Ersatz für den beschrankten Bahnübergang an der Urspringerstraße soll etwa 150 Meter südlich eine höhenfreie Unterführung für alle Verkehrsteilnehmer gebaut werden. Für den gesperrten Übergang an der Kleefeldstraße soll auf Höhe des Sportheims eine Unterführung für Fußgänger und Radfahrer errichtet werden.

Umweg zum Sportheim

Außerdem könnte die Unterführung an der Hartstallstraße bei Grafing und der Otterfinger Weg zwischen Grafing und Lochhofen so ausgebaut werden, dass auch Autos – allerdings auf Umwegen – über die Gleise und zum Parkplatz des Sportlerheims kommen. Doch das ist nach Ansicht der Gemeinde Sauerlach keine Alternative. Die Sportstätten des SV Arget seien gut frequentiert, betont Hohenleitner und erinnert an den vorgesehenen Ausbau des Sportgeländes. „Da wird der Verkehr in Zukunft sicher nicht weniger“, sagt er. Auch Landwirte müssten die Gleise immer mal wieder queren und bräuchten den Übergang.

Um der Deutschen Bahn die Problematik in diesem Bereich deutlich zu machen, hat kürzlich sogar ein Ortstermin stattgefunden. Nach diesem ist Hohenleitner guten Mutes, dass es ein Einlenken bei der Bahn geben wird: „Sie kennen unseren Standpunkt.“