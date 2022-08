Preisschock: Kita-Umbau plötzlich 400.000 Euro teurer

Von: Volker Camehn

Die aktuellen Umbaumaßnahmen der Kita „Sternschnuppe“ in Sauerlach werden teurer als bisher angenommen. (Symbolbild). © Beispielfoto: dpa

Die aktuellen Umbaumaßnahmen der Kita „Sternschnuppe“ in Sauerlach werden teurer als bisher angenommen. Der Gemeinderat ist allerdings misstrauisch geworden beim Blick auf die Kostenaufstellung.

Sauerlach - Waren hierfür im Haushaltsplan insgesamt 500 000 Euro vorgesehen, von denen bis Mitte Juli bereits rund 475 000 ausgegeben wurden, sind laut dem zuständigen Architekturbüro Zach aus Otterfing noch weitere 400 000 Euro für den Abschluss der Baumaßnahme nötig. Verantwortlich hierfür seien „unter anderem die derzeitigen konjunkturellen Auswirkungen auf die Baupreise“, wie es in der Beschlussvorlage der jüngsten Gemeinderatssitzung heißt.

Bürgermeisterin verärgert: Seit wann wusste Architekt von Mehrkosten?

Als ob die Kostensteigerung nicht schon ärgerlich genug wäre: Auch in Sachen Kostenaufstellung hakte es. Die Folge: Diese 400.000 Euro an Haushaltsmitteln wollten die Gemeinderäte nicht einfach durchwinken, die Abstimmung wurde schließlich vertagt. Missfallen erregte zum einen der Umstand, dass „unklar ist, seit wann der Architekt von den Mehrkosten schon weiß und nie mit einer Genehmigung von weiteren Haushaltsmitteln an uns herangetreten ist“, ärgert sich Bürgermeisterin Barbara Bogner (UBV). „Wenn halt alles fertig ist und ,nur’ noch bezahlt werden muss, ist das alles halt a bisserl spät“, rügte die Rathauschefin.

Zahlen-Wirrwarr in der Kostenaufstellung

Abgesehen davon: Die präsentierte Gesamtkostenaufstellung entpuppte sich als regelrechtes Zahlenwirrwarr. So war zum Beispiel an einer Stelle eine Abrechnungssumme mit 14 000 Euro ausgewiesen, woanders tauchte sie mit gerade 8000 Euro auf. Korrekt oder verrechnet: Die Herkunft der Differenz von 6000 Euro ließ sich in der Sitzung nicht nachvollziehen. CSU-Mann Markus Hoffmann befand deshalb: „Diese Zahlen stimmen nicht.“ Darüber könne man nicht abstimmen. Auch sein Parteikollege Michael Hohenleitner kritisierte das Zahlenwerk als „unübersichtlich“, derweil Ursula Gresser (FDP) forderte, dass diese „fehlerhafte Liste“ dem Rechnungsprüfungsausschuss vorgelegt werden sollte.

Noch mehr Ungereimtheiten

Bedingt vertrauenserweckend: Einige der Tabellenblätter waren mit der Überschrift „Neubau von zwei Häusern im Rudolf-Diesel-Ring“ versehen, wie etwa Michaela Haas (Grüne) kritisierte. „Es geht doch aber um den Bau der Kita! Wenn es in diesen Kleinigkeiten bereits Unstimmigkeiten gibt, kann ich der Tabelle nicht trauen“, so Haas. Vermutlich wird der Gemeinderat nach erneuter Prüfung in seiner Sitzung am 9. August über die Genehmigung der benötigten 400 000 Euro abstimmen.