Lkw-Fahrer verliert Pakete und haut ab - 78-Jähriger schwer verletzt

Ein unbekannter Lastwagenfahrer hat am Freitagmorgen Pakete an der Autobahnausfahrt Sauerlach verloren. Das war die Ursache für einen schweren Unfall, der folgte.

Sauerlach - Wie die Polizei berichtet, lagen die Pakete an der Einmündung der Autobahnausfahrt Sauerlach (aus der Fahrtrichtung München) und der Tegernseer Landstraße. Ein 71-jähriger aus dem Landkreis Kehlheim bemerkte die Pakete, als er mit seinem Sattelschlepper von der Autobahn herunterfuhr und Richtung Taufkirchen abbog. Er blieb stehen und wollte die Packerl von der Straße räumen. Da kam der Lkw-Fahrer zurück und sammelte sie selbst wieder ein.

Hindernis im Dunkeln

Währenddessen war ein Autofahrer auf der Tegernseer Landstraße unterwegs. Weil an der Stelle eine Anhöhe ist und die Sicht in der Dunkelheit sehr schlecht, übersah der Fahrer den Sattelschlepper in der Einmündung und konnte gerade noch ausweichen. Nicht so ein 78-jähriger Fahrer eines Kleintransporters aus dem östlichen Landkreis München. Er fuhr frontal in den Auflieger des Sattelschleppers, wurde eingeklemmt und schwer verletzt. Mit dem Rettungsdienst kam er ins Krankenhaus. In der Zwischenzeit hatte sich der Unbekannte aus dem Staub gemacht. Die Verkehrsunfallfluchtfahndung des Polizeipräsidiums München hat die Ermittlungen übernommen. Die Polizei bittet um Mithilfe und sucht nach einem weißen Lkw (3,5 Tonnen schwer), bestehend aus Führerhäuschen und separatem Kastenaufbau. Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando (Tel.: 089/6216-3322) in Verbindung zu setzen.

Lesen Sie auch: Autofahrer flüchtet zu Fuß von Unfallstelle - plötzlich kommt er zurück