Unbequem aus Prinzip: Er ist der wohl hartnäckigste Bürger von Sauerlach

Von: Volker Camehn

Gegen das Krematorium machte er mobil, jetzt kämpft er für ein Gymnasium: Matthias Zwiener macht sich mit seiner hartnäckigen Art nicht immer Freunde. Doch davon lässt er sich nicht beeindrucken. Ich mag es nicht, wenn Amtsträger ihre eigenen Interessen verfolgen.

Matthias Zwiener aus Sauerlach ist unbequem aus Prinzip. Erst mobilisierte er gegen Krematorien und kämpft jetzt fürs Gymnasium in Sauerlach. Warum macht er das?

Sauerlach – Matthias Zwiener (42) ist guter Dinge. Er sitzt auf der Terrasse seines Hauses im Sauerlacher Süden, der Garten sieht aus wie ein Abenteuerspielplatz: Schaukel, Klettergerüste. Ein Dutzend Hühner halten er und seine Frau hier außerdem. „In Sachen Eier sind wir Selbstversorger“, sagt er lächelnd. Cheyenne, seine elfjährige, schwarze Labrador-Hündin, streicht dem Besucher freundlich um die Beine. Zwiener ist Vater von drei Söhnen, drei, sechs und neun Jahre alt. Und er kann durchaus unbequem sein. Etwa im Gemeinderat. Dort nutzt er jede Gelegenheit in der Bürger-Frageviertelstunde zu Beginn öffentlicher Sitzungen.

Gymnasium in Sauerlach: Zwiener bohrt nach und hat Homepage erstellt

Zur Zeit geht es ihm vor allem um den Fortgang des Gymnasiumprojektes, aktuell sein Lieblingsthema. Weil er befürchtet, dass die Schule womöglich gar nicht gebaut wird, die Erschließung im Umfeld nicht stattfindet, etwa weil die Verantwortlichen im Rathaus Entscheidungen verschleppen. Er bohrt nach, will über den aktuellen Stand Auskunft erhalten und wie es weitergeht, ob schon Gespräche mit dem Grundstückseigentümer geführt wurden. Ganz klar: Mit seiner Penetranz macht sich Zwiener nicht nur Freunde: Wenn er ans Mikrofon tritt, ist die Ablehnung im Raum fast körperlich spürbar.

Beim Nachfragen und Lästigsein belässt es Zwiener nicht: Er hat eine Homepage erstellt, die er stetig aktualisiert. Hier finden sich dezidierte Informationen zum Verfahrensverlauf: Entwurfsplanungen, Presse-Stimmen, Bauphasen, Verkehrswege und Gebietsentwicklungskonzepte, nicht zuletzt eigene Berichte aus Gemeinderatssitzungen. Zwiener sortiert, ordnet ein, kommentiert.

Gemeinde droht mit Strafanzeige

Auch Informationen aus nichtöffentlichen Sitzungen hat der Einzelunternehmer schon veröffentlicht, woher er die auch immer hatte. Klar, dass neben Bürgermeisterin Barbara Bogner auch mancher Bürgervertreter auf derlei hartnäckige Umtriebigkeit recht dünnhäutig reagiert. So warf etwa Götz von Borries (UBV) Zwiener vor, „Druck auf die Gemeinderäte“ auszuüben, Zwieners Gymnasium-Website sei „demagogisch“.

Auch im Rathaus selbst gab man sich mehr als ungehalten: So hatte die Gemeinde Zwiener Anfang des Jahres aufgefordert, bestimmte Informationen zu löschen, ansonsten behalte man sich eine Strafanzeige vor. Leere Drohung, Einschüchterungsversuch? Zwiener hat nichts gelöscht, eine Anzeige steht bis heute aus. Denn zur Wahrheit gehört eben auch: Nicht nur hinter vorgehaltener Hand geben nicht wenige Gemeinderäte Zwiener in der Sache Recht. „Barbara Bogner möchte das Gymnasium für Sauerlach verhindern“, hatte etwa der CSU-Fraktionsvorsitzende Michael Hohenleitner der Rathauschefin kürzlich vorgeworfen. Die akribische Dokumentation diene auch dazu „Prozesse aufzuzeigen“, sagt Zwiener. Denn sollte es kein Gymnasium geben, wolle er nicht, dass „der Eindruck entsteht, jemand anderes wäre am Scheitern schuld“. Einer muss den Job ja machen.

Er setzte sich gegen den Bau eines Krematoriums ein

In der kommunalpolitischen Öffentlichkeit wurde Zwiener erstmals im vergangenen Jahr auffällig: Damals, als in Sauerlach ein Krematorium im Gespräch war, machte er dagegen mobil. Der Standort passte ihm nicht, er befürchtete Umweltbelastungen. Es folgten hitzige Debatten, zahlreiche Sauerlacher unterstützten ihn, machten Front gegen die Feuerbestattungsanlage. Das Projekt ist inzwischen Geschichte und wird nicht realisiert.

Bleibt die Frage: Warum macht er das? Matthias Zwiener sagt Sätze wie: „Ich mag es nicht, wenn Amtsträger ihre eigenen Interessen verfolgen.“ In seiner Studienzeit hat er mal alte Prüfungsaufgaben ins Netz gestellt, „weil ich es ungerecht fand, dass nur diejenigen dazu Zugang hatten, die gut mit den Fachschaftsvertretern konnten“.

Jetzt also ein Gymnasium, das 2027 fertig sein soll. Ein aufwendiges wie nervenaufreibendes Aufklärungsprojekt, das Zwiener, Informatiker und promovierter Chemiker, da betreibt. Warum tut er sich das an? „Ich mache die Sachen gerne perfekt“, sagt der gebürtige Sauerlacher. Und auch: „Ich erledige eigentlich die Arbeit, die die Gemeinde machen sollte.“ Was recht großspurig klingt, trifft einen Nerv. Zwiener ist nach eigenen Angaben gut vernetzt, „ich habe jede Menge Kontakte“.

Von Ablehnung lässt er sich nicht beirren

Die Ablehnung im Gemeinderat gegen seine Person, der mitunter harsche Ton – all das scheint ihn nicht zu treffen. Im Gegenteil: „Ich fühle mich dadurch eher bestätigt.“ Und: „Wissen Sie, wenn meine Frau auf mich sauer ist, das trifft mich.“ Seine Kinder sollen hier mal zur Schule gehen. Zwiener lebt gerne in Sauerlach, wie er betont. „Mir geht es gut, ich möchte auch etwas zurückgeben.“

Der Lokalpatriot als Störenfried? Er hätte viel Rückendeckung und Zuspruch, „auch von Leuten, die mich bereits beim Krematorium unterstützt haben“, sagt er. Zudem mache ihm „die Arbeit für die Sauerlacher Freude“. Wäre eine Kandidatur für den Gemeinderat da nicht konsequent? „Das muss man sich gut überlegen, die Verantwortung für über 8000 Menschen.“ Er zögert kurz, überlegt. „Ich stehe nicht so gerne im Mittelpunkt.“