Mountainbike-Fahrer prallt gegen offene Autotür

Von: Stefan Weinzierl

Nach einem Unfall in Sauerlach musste ein Mountainbike-Fahrer mit schweren Kopfverletzungen in ein Münchner Krankenhaus gebracht werden. (Symbolfoto) © dpa

Mit schweren Kopfverletzungen ist ein Mountainbike-Fahrer in ein Münchner Krankenhaus eingeliefert worden. Der Mann war in Sauerlach gegen eine gerade geöffnete Autotür geknallt.

Sauerlach - Der folgenschwere Unfall ereignete sich laut Polizei am Mittwoch um 17.51 Uhr in der Kirchstraße auf Höhe der Hausnummer 8. Demnach parkte dort ein 47-jähriger Renault-Fahrer aus dem Landkreis München ordnungsgemäß am Straßenrand. In dem Moment, als er die Fahrertür öffnete, wollte gerade ein 40 Jahre alter Mountainbike-Fahrer an dem Auto vorbeifahren.

Radfahrer war ohne Helm unterwegs

Der Radfahrer, der ebenfalls im Landkreis München wohnt, versuchte vergeblich zu bremsen und krachte gegen die Autotür. Dabei kam der 40-Jährige, der nach Polizeiangaben keinen Helm trug, zu Sturz und wurde schwer verletzt. Zum Unfallort wurde neben einem Rettungswagen auch ein Rettungshubschrauber gerufen. Am Ende wurde der Mann aber mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gefahren.

Der Renault-Fahrer bleib unverletzt, an seinem Auto entstand geringer Sachschaden.