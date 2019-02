Schneedecke zu dick: viele Greifvögel dem Tode nahe

Die Minustemperaturen lassen die Schneedecke gefrieren, das bringt Wildvögel an ihre Grenzen. Sie finden keine Nahrung mehr und sind oft dem Tode nahe.

Sauerlach –Der kalte Winter macht derzeit nicht nur vielen Menschen, sondern auch den Wildvögeln zu schaffen. In der Otterfinger Auffang- und Pflegestation für Greifvögel und Eulen von Sauerlacher Alfred Aigner herrscht derzeit Hochbetrieb.

Vielerorts liegt eine bis zu einem Meter dicke Schneedecke. Durch die leichten Plusgrade tagsüber und die strengen Fröste in der Nacht ist die Schneedecke mittlerweile bretthart gefroren. Die Folge: Greifvögeln und Eulen haben keinen Zugriff mehr auf die Mäuse. Für viele Mäusebussarde, Turmfalken, Waldkäuze, Waldohreulen, Schleiereulen und Raufußkäuze bedeutet so ein strenger und schneereicher Winter deshalb eine lange Zeit der Entbehrung.

21 total entkräftete Greifvögel und Eulen wurden bereits in die Auffang- und Pflegestation nach Otterfing gebracht. Nach Aussage von Stationsbetreiber Alfred Aigner konnten die Finder die sonst so scheuen und wehrhaften Vögel mit den bloßen Händen vom Boden aufnehmen. Einige Vögel waren schon so geschwächt, dass sie bereits auf dem Weg in die Station gestorben sind. Derzeit werden 15 abgemagerte Patienten wieder aufgepäppelt und fast täglich werden es mehr.

Fütterung mit Flüssignahrung und Eintagsküken

Alfred Aigner tastet als erstes das Brustbein der Vögel ab, um zu sehen, wie stark sie an Gewicht verloren haben. Bei einem gut ernährten Vogel ist es kaum zu spüren. Bei einem abgehungerten hingegen fühlt es sich so spitz an wie der Rücken eines Kamms. Weil ein Greifvogel seinen Flüssigkeitsbedarf in der Regel über seine Beute deckt, sind die Vögel nicht nur stark abgemagert, sondern auch dehydriert. Deshalb bekommen sie in den ersten Tagen Blutserum als Flüssignahrung. Dann werden sie mit kleingeschnittenem Fleisch von Eintagsküken gefüttert, das in einen probiotischen Joghurt getaucht wird, um die Magen-Darm-Flora wieder aufzubauen. Nach ungefähr einer Woche beginnen sie zu kröpfen.

Bis sie wieder fit sind, vergehen weitere vier Wochen. Es handelt sich fast ausschließlich um Jungvögel des letzten Jahres, für die es der erste Winter ist. Meist haben sie noch kein eigenes Jagdrevier, in dem sie sich auskennen und ihnen fehlt die Erfahrung, wie sie sich auch in so schwierigen Zeiten ausreichend ernähren können. Weil die Terzel, also die männlichen Vögel, um ein Drittel kleiner sind wie ihre weiblichen Artgenossen, hungern sie in der Regel schneller ab. Wenn sich der Winter zurückzieht und es die Wetterlage erlaubt, werden die wieder zu Kräften gekommenen Vögel ab Mitte März ausgewildert.

Spendenkonto

Wer die Arbeit von Alfred Aigner unterstützen will kann dies tun: Spendenkonto: Kreissparkasse Miesbach-Tegernsee IBAN: DE23 7115 2570 0000 3700 15.