Ein Rathaus auferstanden aus Ruinen

Von: Volker Camehn

In neuem Glanz erstrahlt das Sauerlacher Rathaus nach der Renovierung. Bei einem Brand im Januar 2021 war das Gebäude schwer beschädigt worden. © Volker Camehn

Einblicke in das renovierte und umgebaute Sauerlacher Rathaus gab es jetzt für die Bürger. Das Gebäude war nach einen Brand vor zwei Jahren schwer beschädigt worden.

Sauerlach – Fast könnte man meinen, es riecht noch frisch nach Farbe. Weiß die Wände, hell die Räume – das neue Alte Rathaus in Sauerlach erstrahlt nicht nur an der Außenfassade zur Münchner Straße hin in frischem Glanz. Davon konnten sich die Sauerlacher am „Tag der offenen Tür“ jetzt selbst überzeugen. Einen ganzen Nachmittag lang führte Andreas Englberger, Abteilung Technische Bauverwaltung, alle halbe Stunde Besuchergruppen durch den um- und neugebauten Rathausbau. Das Interesse war enorm: Etwa 200 Bürger nutzten die Gelegenheit, „schon um zu sehen, was mit unseren Steuern so passiert“, wie eine Besucherin scherzend sagte. Und um es gleich vorweg zu nehmen: Das Geld scheint gut angelegt. Knapp vier Millionen Euro haben die Bauarbeiten gekostet, wovon 62 Prozent die Versicherung übernommen hat. Das Ergebnis ist nicht weniger als eine Art modernes Verwaltungs-Palais.

Mehr als 200 Bürger waren gekommen, um sich die neuen Räume anzusehen. © Volker Camehn

Ein Mann starb beim Brand vor zwei Jahren

Das Alte Rathaus war Mitte Januar 2021 durch einen Brand schwer beschädigt worden, ein Mann ist dabei ums Leben gekommen. Im Dachgeschoss, wo sich dessen Wohnung befand und wo das Feuer ausbrach, ist heute ein großer Konferenzraum eingerichtet. Die Deutsche Glasfaser, welche derzeit in Sauerlach Kabel verlegt, nutzt hier mittlerweile Räume für ihre Kundenberatung. „Wir halten jetzt Büroflächen für die nächsten zehn bis 15 Jahre vor“, erklärt Andreas Englberger den Besuchern. Heißt: Die Gemeinde richtet sich auf steigenden Personalbedarf ein, manche Büros stehen deshalb noch leer. Und auch ohne Brand wären mittelfristig Renovierungsarbeiten fällig gewesen, sagt er. Nicht zuletzt hat man auf mehr Licht an den Arbeitsplätzen gesetzt. „Manche Fenster waren zugemauert worden“, so Englberger, „die haben wir jetzt wieder eingebaut.“ Und auch der Brandschutz sei auf dem neuesten Stand.

Was alles renoviert wurde, darüber informierte Rathaus-Mitarbeiter Andreas Englberger die Besucher. © Volker Camehn

Deckenbalken mussten ersetzt werden

Zudem mussten Teile des Mobiliars, wie etwa die Stühle im Trausaal, nach dem Brand gereinigt und Tragbalken in den Decken ersetzt oder ergänzt werden. Tonnenweise galt es, Schlacke und Steine abzutransportieren. „Manche Balken standen unter Denkmalschutz“, sagt Englberger, einfachen rausreißen und neu – das ging also nicht. Alles in allem ein Mammutprojekt, „aber es war spannend“. Gelitten haben in den letzten zwei Jahren vor allem die Rathausangestellten, Presslufthammer neben PC zehrte mitunter an den Nerven. Wie die Räumlichkeiten aussehen, will auch Pascal Müller wissen. Der 15-Jährige aus Altkirchen ging hier jahrelang zur musikalischen Früherziehung, nach dem Brand war damit Schluss. Jetzt staunt er, wieviel sich doch verändert hat. Da wo einst der Musiksaal war, gibt es jetzt zwei Büros. „Aber ich erkenne die Räume schon noch wieder“, sagt er.