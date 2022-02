Geplante Realschule reißt Loch in Sauerlacher Gemeindekasse – Kreditnahme unumgänglich

Von: Volker Camehn

Teilen

Die Gemeinde Sauerlach wird das nur schwer schultern können. © Monika Skolimowska/dpa

Die bevorstehende Mitfinanzierung des Schulcampus Deisenhofen kommt den Sauerlacher Gemeinderäten recht ungelegen.

Sauerlach – Schlechte Laune will Wolfgang Büsch (Grüne) nun wahrlich nicht verbreiten. „Wir müssen uns klar sein, dass uns weitere Schulden limitieren. Aber ich will hier jetzt nicht die Stimmung kippen“, so der Fraktionssprecher und Dritte Bürgermeister. Das wollen seine Gemeinderats-Kollegen auch nicht. Denn ihnen ist ebenfalls klar: Mit einer Gesamtverschuldung von derzeit 25,5 Millionen Euro für die nächsten drei Jahre sind die Sauerlacher Spielräume für Investitionen klein.

Die aktuelle Neuverschuldung bis 2025 beträgt (Stand heute) 16,7 Millionen Euro. Und darin sind einige Baustellen noch nicht berücksichtigt, wie etwa Windkraftbeteiligungen oder die Kosten für das geplante Gymnasium.

Realschule soll 56 Millionen Euro kosten

Da kommt die drohende Mitfinanzierung des Schulcampus Deisenhofen ungelegen. Die geplante Realschule in der Nachbargemeinde soll laut aktueller Schätzung des Schulzweckverbands 56 Millionen Euro kosten. Gemäß der Zweckverbandssatzung werden seitens des Landkreises München etwa 70 Prozent „der zuwendungsfähigen Kosten getragen“, wie es in der Sauerlacher Beschlussvorlage heißt. Rechnet man dies mit den geschätzten FAG (Finanzausgleichsgesetz)-Förderungen aus den Gesamtkosten raus, verbleibt für die übrigen Verbandsgemeinden immerhin noch ein Kostenanteil von knapp 38 Millionen Euro.

Elf Millionen Euro Beteiligung

Doch welche Gemeinde zahlt wie viel? Der Kostenverteilungsschlüssel richtet sich nach der anteiligen Schülerzahl der jeweiligen Gemeinden. Laut Fortschreibung des Schulbedarfsplanes für den Landkreis München muss sich Sauerlach deshalb mit knapp 30 Prozent an den Gesamtkosten beteiligen – insgesamt sind das rund elf Millionen Euro. Der Sauerlacher Schuldenstand würde dann auf satte 37,7 Millionen Euro klettern. In der öffentlichen Sitzung des Zweckverbandes am 26. Januar war deshalb über eine längerfristige Fremdfinanzierung mit dem Verband als Kreditnehmer beraten worden. Laufzeit: mindestens 20 Jahre mit einer Zinsbindung von mindestens zehn Jahren. Tilgung und Zinsen werden demnach dann ausschließlich von den Gemeinden getragen. „Jede weitere Kreditaufnahme schränkt die Gemeinde in ihrer Handlungsfähigkeit ein, da die Zinsaufwendungen in der laufenden Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet werden müssen“, heißt es in der Beschlussvorlage. Die Gemeinderatsmitglieder waren sich deshalb in der Gemeinderatssitzung einig: Die Beteiligung an dem Bauvorhaben in Deisenhofen soll über „eine längerfristige Fremdfinanzierung erfolgen“. Geplante Laufzeit: 25 bis 30 Jahre.