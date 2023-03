Bibbern am Bahnübergang: Schrankenwärter können sich nur bei laufendem Motor aufwärmen

Von: Volker Camehn

Die Schrankenwärter, die derzeit an den Sauerlacher Bahnübergängen Arget und Lochhofen rund um die Uhr ihren Dienst verrichten, müssen sich warm anziehen. Denn Aufwärmen ist bei ihrem Job nicht vorgesehen.

Sauerlach – Eine beheizte Hütte oder ähnliches steht den sogenannten Bahnübergangsposten, die hier seit knapp zwei Wochen arbeiten, nicht zur Verfügung. Und das, obwohl in den letzten Tagen erneut winterliche Verhältnisse herrschten und die Temperaturen vor allem nachts mitunter wieder im zweistelligen Minusbereich verharrten.

Aufwärmen bei laufendem Motor

Da helfen auch lange Unterhosen und warme Socken nur bedingt, wie eine der Streckenposten erzählt. Die Folge: Mindestens einmal pro Stunde lassen sie ihr Dienstwagen an, um die Autoheizung anzuschmeißen. „Etwa zehn bis 15 Minuten lang“, so ein DB-Mitarbeiter, stehen sie dann an den Bahnübergängen mit laufendem Motor, um sich aufzuwärmen. Frieren mit Ansage: Bereits vor einer Woche hatte der Münchner Merkur bei der Deutschen Bahn unter anderem angefragt, ob seine Mitarbeiter Standheizungen in ihren Fahrzeugen hätten, da es aktuell (vor allem nachts) noch recht kalt ist. Hierzu hatte die Bahn keine Angaben angemacht.

Öffnen der Schranken per Hand

Die Sauerlacher Bahnübergänge sind erneuerungsbedürftig, sie gelten als nicht mehr zeitgemäß – veraltete Anlagentechnik, es fehlt an nötigen Ersatzteilen. „Die Sicherheit kann aufgrund der vermehrten Störungen und Ausfälle an den Bahnübergängen nicht mehr gewährleistet werden“, heißt es seitens der Deutschen Bahn. Deshalb sind, quasi als eine Art Interimslösung, die Bahnübergangsposten in Arget und Lochhofen rund um die Uhr im Einsatz. Das Öffnen und Schließen erfolgt aktuell per Hand, mittels eines speziellen Schlüssels aktivieren die DB-Mitarbeiter den Schrankenmechanismus.

Umbau erst in einbis zwei Jahren

Bis die Bahnübergänge erneuert werden, kann es allerdings noch dauern, wie Philipp Ullmann, DB-Leiter Betrieb Netz München, jetzt im Gemeinderat erklärte. „Wir können das manuelle Sicherungsverfahren nicht ewig fortsetzen“, der Umbau beziehungsweise die Erneuerung der Übergänge mit moderner Technik könne allerdings noch ein bis zwei Jahre dauern. Immerhin gibt es für die Schrankenwärter jetzt die Möglichkeiten des Toilettengangs vor Ort: Die Bahn hat inzwischen Dixieklos aufgestellt. Unbeheizt selbstverständlich.