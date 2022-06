Sauerlach schützt seinen historischen Ortskern

Von: Stefan Weinzierl

Der Sauerlacher Gemeinderat will unkontrolliertes Bauen verhindern und hat deshalb eine Veränderungssperre für den westlichen Ortsrand erlassen.

Sauerlach – Das Gebiet westlich der Kirchenstraße, südlich der Eichenstraße und nördlich der Wolfratshauser Straße in Sauerlach ist zum großen Teil von landwirtschaftlichen Anwesen geprägt und Teil des historischen Ortskerns.

Um die vorhandenen Strukturen am westlichen Ortsrand zu schützen, landwirtschaftliche Flächen zu erhalten und ein unkontrolliertes Bauen zu verhindern, hat der Gemeinderat jetzt beschlossen für das Areal einen Bebauungsplan aufzustellen. Gleichzeitig hat Gremium eine Veränderungssperre erlassen. Die soll verhindern, dass Bauvorhaben in dem Gebiet umgesetzt werden können, bevor dort das Baurecht durch die Gemeinde geregelt ist.

Wie Bürgermeisterin Barbara Bogner (UBV) in der Sitzung ausführte, geht man in der Verwaltung davon aus, dass sich, was Bauvorhaben betrifft, in diesem Gebiet in absehbarer Zeit so einiges rühren wird. „Es werden Häuser verkauft werden“, sagte sie. Deshalb sei es wichtig, dort das Baurecht zu regeln und Freiflächen so zu planen, „dass es vernünftig ist“.

Großes Entwicklungspotenzial

Auch Bernhard Lederer (UBV) sieht dort großes Entwicklungspotenzial. „Das gehört geordnet“, sagte er. Genau das soll das Ziel des Bebauungsplans sein, wie Bogner und Bauamtsleiterin Jeanette Schaffert erläuterten. So sollen darin unter anderem die Gebäudestellungen und die bauliche Anordnung festgesetzt werden, ebenso die bauliche Gestaltung von Neubauten – beispielsweise Dachneigung, Wandhöhe und Firstrichtung. Im Baugebiet sollen dabei die Gebietskategorien Dorfgebiet und Allgemeines Wohngebiet festgesetzt werden.

Landwirte vorher nicht informiert

Dass die betroffenen Landwirte noch nicht über die Pläne der Gemeinde informiert worden sind, missfiel Wilhelm Berthold (UBV), auch wenn Bogner versicherte, dass deren Vorstellungen in die Festsetzungen des Bebauungsplans miteinfließen sollen. Berthold hätte gerne erst die Veränderungssperre festgesetzt und dann mit den Landwirten gesprochen, bevor man sich mit dem Bebauungsplan auseinandersetzt. Diese Abfolge sei rechtlich nicht möglich, hieß es dazu seitens der Verwaltung.

Diskutiert wurde auch über die Größe des geplanten Umgriffs. Bogner warnt davor, den Umgriff zu groß zu fassen. Das könne dazu führen, bei den betroffenen Grundstückseigentümern Begehrlichkeiten zu wecken, warnte sie.