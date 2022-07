Telekom-Ärger im Pfarrbüro: Abgeschnitten von der Außenwelt

Seit drei Wochen ist das Pfarrbüro in Altkirchen (Gemeinde Sauerlach) von der Telekommunikation abgeschnitten. Alle Versuche, bei der Telekom Hilfe zu erhalten, scheiterten. Erst eine Nachfrage des Münchner Merkur brachte Bewegung in die Sache. Doch plötzlich gibt es ein neues Problem.

Sauerlach – Was lange währt, wird endlich gut. Heißt es. Wenn dem so ist, so verfügt das Pfarrbüro in Altkirchen demnächst über eine top Telefonleitung und einen flotten Internetanschluss. Die Frage ist nur: Wann? Auf seinen Anbieter, die Deutsche Telekom, ist Wolfgang Bouché nämlich seit geraumer Zeit nicht sonderlich gut zu sprechen. Denn der Monsignore, für den Pfarrverband Sauerlach in der Seelsorge tätig, ist seit drei Wochen für seine Gemeindemitglieder nur schwer bis gar nicht erreichbar. Wer in seinem Pfarrbüro die Festnetznummer 08104/1513 wählt, landet sofort auf einer Sprachbox.

Passiert ist lange nichts

„Wir hatten hier nie einen Anrufbeantworter, denn das Büro ist ja von einer Sekretärin besetzt“, wundert sich Bouché. Er hatte deshalb umgehend die Telekom kontaktiert. Die sagte denn auch just Hilfe zu, Techniker sollten vorbeikommen, um das Problem zu beheben. Passiert ist dann lange nichts. Am vergangenen Freitagnachmittag wurde zudem noch die Interbetverbindung stillgelegt. Kurz: Wolfgang Bouchés Wirkungsstätte ist kommunikationstechnisch aktuell von der Außenwelt regelrecht abgeschnitten.

Standardisierte Antwort

Wie kann das sein? Der Münchner Merkur hat bei der Telekom nachgefragt und wollte wissen: Gibt es in Altkirchen spezielle Probleme mit der Telekommunikation? Wieso dauert die Schadensbehebung so lange? Und was hat es mit der Störung im Pfarrbüro auf sich? Die Antwort kam prompt: „Wir lassen das Anliegen von unserer technischen Abteilung prüfen. Die Kolleginnen und Kollegen setzen sich mit dem Kunden in Verbindung. Wir bedauern die Unannehmlichkeiten für unseren Kunden und bitten um Entschuldigung. Wir melden uns bei Ihnen, wenn konkrete Ergebnisse vorliegen.“

Crashkurs in Störungskunde

Auf erneute Merkur-Nachfrage wurde es dann konkreter, eine erste Schadensanalyse gleich mitgeliefert. „Die Anschlussleitungen wurden bereits von unserer technischen Abteilung geprüft, es wurden Abbrüche auf der Leitung gemessen. Es liegt ein Fehler im Kabelnetz/Erdkabel vor.“ Es folgte ein Crashkurs in Störungskunde: „In den meisten Fällen liegt die Ursache schon am Router oder am Telefon des Kunden. Die Ursache kann aber auch in der grundsätzlichen Versorgung liegen (also der zur Verfügung stehenden Leitungskapazität vor Ort) oder auf eine Beschädigung eines unserer Kabel infolge von Straßenbauarbeiten oder durch Witterungseinflüsse (Regen, Grundwasser, Blitz oder Sturm) zurückzuführen sein.“ All diese Möglichkeiten müssten „Schritt für Schritt“ geprüft werden, um den Fehler zu finden. Eine solche Entstörung sei dann recht aufwändig: Zunächst müsse man den Fehler prüfen und durch Messungen lokalisieren. „Anschließend können wir erst mit den notwendigen Maßnahmen zur Entstörung beginnen.“

Internetverbindung ist jetzt auch weg

Am vergangenen Freitag nun, einen Tag nach der Anfrage des Münchner Merkur, waren zwei Telekom-Mitarbeiter in Altkirchen vor Ort. „Die Telekom ist seit einer Stunde am Arbeiten“, schreibt Bouché sichtlich erleichtert an die Redaktion. Da funktioniert immerhin sein Internet noch – gleichwohl nur bis zum späten Nachmittag, dann legt ein Telekommitarbeiter, so Wolfgang Bouché, auch die Online-Verbindung still mit dem Hinweis: Das könne er jetzt nicht mehr reparieren. Er habe jetzt Feierabend. Bouché schickt am Freitagabend, kurz nach 18 Uhr, eine SMS: „Ich bin ohne jegliche Verbindung nach außen und als Pfarramt total isoliert.“