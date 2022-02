Auto prallt frontal gegen Tanklaster: Fahrer tot

Von: Patricia Kania

Ein schrecklicher Unfall hat sich am Donnerstag auf der B13 bei Sauerlach ereignet. Ein Autofahrer kam dabei ums Leben. © Thomas Gaulke

Ein schrecklicher Unfall hat sich am Donnerstag auf der B13 zwischen Brunnthal und Sauerlach ereignet. Ein Autofahrer kam dabei ums Leben.

Brunnthal/Sauerlach - Gegen 12.30 Uhr wurden die Rettungskräfte in den Sauerlacher Ortsteil Lanzenhaar alarmiert. Auf der B13, Ecke St. Ulrich Weg, ist nach ersten Erkenntnissen der Polizei ein Pkw Fahrer auf die Gegenfahrbahn geraten und frontal mit einem Tanklastzug kollidiert. Der Autofahrer wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Für ihn kam jede Hilfe zu spät. Er starb noch in seinem Wagen.

Tödlicher Unfall auf der B13: Großaufgebot rückt aus

Der Lkw-Fahrer zog sich schwere Verletzungen zu und wurde ins Krankenhaus gebracht. Die B13 wurde komplett gesperrt. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Da zunächst nicht klar war, ob Dieselkraftstoff aus dem Tanklastzug austritt, wurde ein Großaufgebot von Feuerwehr und ABC-Zug alarmiert. Die Feuerwehren aus Sauerlach, Arget, Taufkirchen, Brunnthal und Oberhaching rückten aus. Vor Ort stellte sich heraus, dass der Tank zwar leicht beschädigt wurde, aber kein Kraftstoff ausgetreten war.