Unfallflüchtiger verrät sich selbst

Betrunken hat ein 22-Jähriger am Samstag einen Unfall bei Sauerlach gebaut. Dann ist er abgehauen. Und trotzdem konnte ihn die Polizei schnappen, weil er einen großen Fehler begangen hat.

Sauerlach - Das ist mal richtig dumm gelaufen für den 22-Jährigen aus Otterfing: Der junge Mann war am Samstag gegen 5.30 Uhr auf der Staatsstraße 2573 bei Lochhofen, Ecke Bavariastraße, betrunken mit seinem Audi von der Fahrbahn abgekommen. Dabei beschädigte er nicht nur sein Auto, sondern auch einen Leitpfosten und ein Verkehrsschild. Der Schaden liegt bei insgesamt rund 9000 Euro. Anschließend fuhr der 22-Jährige nach Hause, ohne den Unfall zu melden. Allerdings hatte er bei dem Zusammenstoß sein vorderes Kennzeichen verloren, das von einer Spaziergängerin am frühen Nachmittag entdeckt wurde. Die Polizei machte anhand des Kennzeichens den 22-Jährigen ausfindig und stattete ihm gegen 16.30 Uhr einen Besuch ab. Der Otterfinger gab unumwunden zu, den Unfall verursacht zu haben und auch, dass er zu dem Zeitpunkt betrunken gewesen war. Ein Atemalkoholtest zeigte noch einen Wert knapp über 0,5 Promille an. Seinen Führerschein konnte die Polizei noch nicht sicherstellen, da der 22-Jährige angab, er hätte ihn verloren.

mm