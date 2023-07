Verirrter (81) steckt mit Pkw im Wald im Schlamm fest - Polizei folgt Hupsignalen

Von: Günter Hiel

Teilen

Die Polizei versuchte, die Hupsignale zu orten (Symbolbild). © Friso Gentsch/dpa

Vier Stunden lang ist ein 81-Jähriger mit seinem Wagen im Wald bei Sauerlach in einem Schlammlocch gesteckt. Ständig hupend, um die Polizei auf sich aufmerksam zu machen, die in mit einer Flotte an Streifenwagen suchte.

Sauerlach - Am Dienstag gegen 11.15 Uhr fuhr ein 81-Jähriger aus dem Landkreis München mit seinem VW von Otterfing nach Sauerlach. Um die staugefährdete direkte Ortsverbindungstraße zu vermeiden, wollte er einen Schleicchweg nehmen, meldet die Polizei. Er bog auf einen Waldweg zwischen der A8 und den Bahnschienen dort. Fatal.

Falsch abgebogen und orientierungslos

Denn als der 81-Jährige offenbar falsch abbog, fuhr er sich mit seinem Pkw im schlammigen Waldboden fest. Über sein Mobiltelefon informierte er eine Familienangehörige über seine Situation. Die Familienangehörige verständigte daraufhin den Polizeinotruf 110. Daraufhin schickte die Polizei mehrere Streifen in diesen Bereic, um den 81-jährigen Vermissten zu suchen.

Polizei sagt: Bitte ständig hupen

Erschwerend kam hinzu, dass der ältere Herr keine genaue Ortsbeschreibung geben konnte. So forderte die Polizei ihn telefonisch auf, in seinem Auto zu bleiben und zu hupen, um so auf sich aufmerksam zu machen.

Auto steckt weiter im Schlamm - bis der Boden trocken wird

Gegen 15.15 Uhr konnte der 81-Jährige letztendlich dank der Hupsignale gefunden werden. Der 81-Jährige blieb bei dieser Aktion unverletzt. Der festgefahrene Pkw konnte nicht geborgen werden. Er wird erst im Laufe der nächsten Tage bei trockeneren Bodenverhältnissen befreit.