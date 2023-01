Sauerlach will Ackerland nicht für Photovoltaik opfern

Von: Volker Camehn

Ackerland für Freiflächen-Photovoltaik opfern? Das will die Mehrheit im Sauerlacher Bauausschuss nicht. © Karl-Josef Hildenbrand

Sauerlach – Die Diskussion um eine Photovoltaik-Freiflächenanlage in der jüngsten Gemeinderatssitzung in Sauerlach zeigte, dass die Vorstellungen der Kommunalpolitiker mitunter weit auseinander liegen. So sollte ein zwei Hektar großes Flurstück im Süden der Gemeinde, direkt an der B13, in Betracht kommen. Dieses wird zurzeit als Ackerfläche genutzt (Flurnummer 1196).

Die landwirtschaftliche Nutzung würde beim Bau einer Solaranlage indes aufgegeben, der Bereich könnte „als Sondergebiet für erneuerbare Energien entwickelt und errichtet werden“, heißt es in einer Kurzbeschreibung.

Forderung: Erst PV-Anlagen auf Dächern

Dieser Standortvorschlag wurde nun mehrheitlich abgelehnt. Robert Lechner (CSU) sprach sich vehement dagegen aus, „gutes Ackerland für Photovoltaik-Anlagen herzunehmen“. Willi Berthold (UBV), wie Lechner ebenfalls Landwirt, forderte, dass zuerst Anlagen auf Dächern, private wie öffentliche, installiert werden sollten, bevor eine Freiflächenanlage in Betracht komme.

Grüne setzen sich für Projekt ein

Widerspruch kam diesbezüglich aus der Grünen-Fraktion: „Freiflächen sind entscheidend für Energiegewinnung durch Photovoltaik, da der etwa auf Dächern produzierte Strom überwiegend selbst verbraucht, aber nicht ins Netz eingespeist würde“, betonte Axel Horn. Robert Spinnler verwies darauf, dass PV-Freiflächenanlagen Teil des Klimaschutzkonzeptes der Bundesregierung seien, derweil Wolfgang Büsch konstatierte: „Photovoltaik-Freiflächenanlagen kollidieren immer mit landwirtschaftlicher Nutzung.“

Das Ergebnis nach der Abstimmung lautete dann: „Auf genanntem Flurstück kann sich der Gemeinderat keine Ausweisung eines Bebauungsplanes zur Errichtung einer Freiflächen-Photovoltaikanlage vorstellen“, heißt es in dem Beschluss. Die Standortsuche geht also weiter.