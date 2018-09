Wirtweg Altkirchen: Straßenbauamt lehnt Spiegel an gefährlicher Kreuzung ab

Ein Sichtspiegel, das wäre was für die gefährliche Kreuzung am Wirtweg in Altkirchen. Doch offenbar passieren dort nicht genug Unfälle.

Sauerlach – Wer vom Altkirchner Wirtweg links Richtung Sauerlach fahren will, muss auf der Hut sein. Denn die Staatsstraße 2070 quert den kleinen Ort im langen Bogen. Das hat zur Folge, dass der Abbiegende den Gegenverkehr erst spät erkennt. Ein Sichtspiegel könnte die Lage entschärfen, so die CSU Sauerlach und stellte einen entsprechenden Antrag. Der Bauausschuss beriet.

Besonders gefährlich sei die Situation bei langsamen, landwirtschaftlichen Geräten, die womöglich noch Frontgeräte angebaut haben, betonte Fraktionssprecher Paul Fröhlich. Aufgrund der Einbahnstraßenregelung in der Oberbiberger Straße hat der kleine Wirtweg an Bedeutung gewonnen: An ihm kommt niemand vorbei. Alle Verkehrsteilnehmer aus Richtung Oberbiberg, die in Richtung Sauerlach oder Wolfratshausen wollen, müssen hier abbiegen.

„Wir haben es uns angeschaut, es ist schon ein Problem, aber das Straßenbauamt Freising stellt keine Sichtspiegel auf“, erklärte Bürgermeisterin Barbara Bogner (UBV) vor dem Gremium. Beim Ortstermin teilgenommen haben auch Stephan Gruber, Straßenbauamt, Gemeinderätin Andrea Killer (CSU) und Bauamtsleiter Hubert Zellner. Da an dieser Stelle kein erhöhtes Unfallaufkommen nachzuweisen sei, bestünde keine Veranlassung, einen Sichtspiegel anzubringen, so die Argumentation des Amtes.

„Herr Gruber sagte jedoch, die Gemeinde könnte einen aufstellen, das Amt würde ihn übersehen und nicht abbauen“, berichtete Bogner. „Es ist doch nur ein Hilfsmittel, es soll nicht erst etwas passieren“, wandte Josef Ücker (CSU) ein. „Ich habe immer das Problem, wo nix passiert, in den Verkehr einzugreifen“, entgegnete die Bürgermeisterin. Götz von Borries (UBV) lenkte ein, dass es am Sauerlacher Oberbrandweg, wo er wohne, gleichfalls heikel sei, auf die Wolfratshausener Straße abzubiegen. „Spiegel ja, aber dann noch an anderen Stellen“, so der Rechtsanwalt.

Bauamtsleiter Hubert Zellner betonte, dass ein Sichtspiegel nur ein Hilfsmittel sei, das die Gemeinde in Eigenverantwortung aufstellen könnte. Barbara Bogner hingegen zeigte sich skeptisch. „Wir können ihn zwar am Wirtweg aufbauen, aber dann kommt womöglich ein anderer Mitarbeiter des Straßenbauamts und nimmt ihn wieder weg!“.

Im Bauausschuss gab es keinen zufriedenstellenden Konsens. Im Detail wird das Problem nun im Gemeinderat diskutiert und beurteilt werden. Die nächste Sitzung steht am Dienstag, 18. September, an und beginnt um 19 Uhr im Rathaus in der Bahnhofstraße.