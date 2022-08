„In drei Jahren ist nichts passiert“: Sauerlacher CSU drängt auf Kita-Neubau

Kritik über Verzögerung

Langsam wird es Zeit für eine neue Kita – das findet zumindest die Sauerlacher CSU.

Sauerlach - Seit dreieinhalb Jahren suche die Gemeinde nun schon ein passendes Grundstück „zum dringend benötigten Bau einer Kindertagesstätte“. Der Neubau soll den Containerkindergarten hinter dem gemeindlichen Wertstoffhof ablösen, heißt es jetzt in einer Mitteilung der Gemeinderatsfraktion. „Die Container am Wertstoffhof sind nun schon seit nahezu drei Jahren in Betrieb. Es ist nicht absehbar, wann diese Interimslösung nun durch einen festen Bau abgelöst werden kann, denn in mehr als drei Jahren ist außer der Auswahl eines Grundstücks und der Erstellung von ersten Planungsskizzen nichts passiert.“

Unendliche Geschichte mit Hindernissen und Versäumnissen

Was die CSU in den Sommerferien umzutreiben scheint: Die neue Kita gleicht aus ihrer Sicht einer unendlichen Geschichte mit Hindernissen und Versäumnissen: Nach „langen und zermürbenden Diskussionen in den Gremien von Bauausschuss und Gemeinderat“ sei endlich ein Grundstück am Reißerweg gefunden. „Um den Bau zu realisieren, wurde dem Gemeinderat ein Bedarf von 4000 Quadratmetern empfohlen. Doch der vom Architekturbüro vorgestellte Plan Ende März beanspruchte lediglich eine Fläche von nur etwa 2500 Quadratmetern für die Kindertagesstätte einschließlich Freifläche.

Bebauung eines Biotops ist nicht möglich

„Dem Gemeinderat wurde erst zu diesem Zeitpunkt eröffnet, dass es sich bei dem Wäldchen auf der Gemeindeteilfläche um ein zu kartierendes Biotop handelt. Die Bebauung eines Biotops ist nicht möglich. Auch als Freifläche zum Spielen für die Kinder ist das Biotop nicht nutzbar. Sollte es trotzdem bebaut oder als Freifläche definiert werden, muss es fünffach ausgeglichen werden. Das heißt, die Fläche müsste in fünffacher Dimension neu an anderer Stelle angelegt werden. Das wiederum bringt ebenfalls enorme Kosten für den Gemeindehaushalt mit sich“, ärgert man sich bei den Christsozialen.

Ob Wäldchen als Freifläche genutzt werden kann, ist unklar

Nun sei mit der Unteren Naturschutzbehörde über das weitere Vorgehen verhandelt worden. „Ob und wieweit das Wäldchen als Freifläche zur Nutzung für die Kinder genutzt werden kann, ist unklar.“ Auch eine schriftliche Zusage der Unteren Naturschutzbehörde liege dem Gemeinderat noch nicht vor. Mittlerweile wurde diesem eine erneute Planung für den Kindergarten vorgelegt, die man zuvor mit vielen Verbesserungswünschen an den Architekten zurückgegeben hatte. Wann der Bau des Kindergartens beginnt, sei indes völlig unklar, kritisiert die CSU. Ausschuss- und Gemeinderatssitzungen finden erst wieder ab Mitte September statt.