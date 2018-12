Sauerlacher CSU kritisiertzu wenig Infos und Bau-Pfusch an Grundschule

Eine Sondersitzung will die Sauerlacher CSU zur Baustelle an der Friedrich-von-Aychsteter-Grundschule. Die Fraktion kritisiert fehlende Informationen.

Sauerlach–Massig Ärger beim Um- und Ausbau der Friedrich-von-Aychsteter-Grundschule kritisiert die CSU-Fraktion im Sauerlacher Gemeinderat – und moniert außerdem, dass dem Gremium und seinen Ausschüssen „nur auf Nachfrage beziehungsweise unvollständig berichtet“ worden sei. In einem gemeinsamen Schreiben beantragen daher die sieben Fraktionsmitglieder eine Sondersitzung, um aus ihrer Sicht nachholbedürftige Punkte zu diskutieren. „Aufgrund weiterer Tatsachen, die nun im Zuge der baubegleitenden Rechnungsprüfung bekannt wurden, halten wir eine umfassende Information des gesamten Gemeinderates über die aktuelle Situation für angezeigt“, heißt es in dem Antrag, den die Christsozialen nun auch veröffentlichten. Sie fordern Informationen über die Zeitplanung für den Abschluss nicht erledigter Gewerke, Kostenplanung und Kostenüberschreitungen, die Brandschutzabnahme und Schadensersatzmaßnahmen von beteiligten Firmen wegen Schlecht- und Minderleistung. Wenn das Thema, wie laut Tagesordnung geplant, am 11. Dezember in der regulären Gemeinderatssitzung zur Sprache kommt, ist eine Sondersitzung, so erklärt es Wilfried Schober vom bayerischen Gemeindetag, trotz Antrags nicht notwendig.