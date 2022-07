„Das Holzzeitalter fängt erst an“

Von: Charlotte Borst

Eingezogen und sofort wohl gefühlt haben sich Johann und Andrea Killer, hier mit ihrem Enkelsohn Johann. © Klaus Haag

Im Sauerlacher Ortsteil Altkirchen hat die Land- und Forstwirte-Familie Killer ein Haus aus 50 Bäumen gebaut. Ein Teil der verwendeten Fichten, Eichen und Eschen wuchs vor der Haustür im eigenen Forst.

Sauerlach - Das Austragshaus von Johann und Andrea Killer liegt gleich hinter der Kirche und dem Hof, den jetzt der älteste Sohn bewohnt. Umgeben von Wiese und Wald fügt es sich in die ländliche Umgebung ein. Im Haus riecht es nach Wald. In der Wohnküche sitzen Johann Killer seine Frau Andrea und Sohn Gabriel um den Esstisch. Über ihren Köpfen ist ein Herrgottswinkel, die Holzwand im Wohnbereich zieren Porträtbilder der vier Kinder. Andrea Killer schlägt einen Ordner auf, sie hat den Bauprozess mit Fotos dokumentiert. Zum Glück, denn inzwischen haben Freunde und Bekannte Erkundigungen eingezogen, um selbst ein Holzhaus zu bauen.

Familie besitzt 66 Hektar Wald

„Für uns lag es nahe, dass wir ein Holzhaus bauen“, sagt Johann Killer. Seine Familie ist seit vier Generationen mit dem Baustoff bestens vertraut. Die Familie besitzt 66 Hektar Wald. Johann Killer ist Vorsitzender der Waldbesitzervereinigung Wolfratshausen. Sohn Gabriel, gelernter Zimmerermeister und Bautechniker, hat das Haus gebaut.

Der 27-Jährige und seine Mutter Andrea planten bis ins Detail an den Grundrissen, ob Fenster, Installationsöffnungen oder Steckdosen: Jede Kleinigkeit musste gut überlegt und präzise festgelegt sein. „Man spart viel Geld, wenn man nicht nachträglich auf der Baustelle umplant“, sagt Johann Killer.

Nach zwei Tagen stand der Rohbau

Gabriel Killer entschied sich für die relativ neue Holzbauweise mit dreischichtigen Leimholzplatten. Wände und Decken bestehen aus zehn Zentimeter dicken Fichtenplatten, die in einer Schreinerei nach den individuellen Plänen vorgefertigt wurden. Im November 2019 stellte ein Kran das Haus auf. Gabriel Killer und vier Zimmerer-Kollegen verschraubten Wände und Decken. Nach zwei Tagen stand der Rohbau. „In den Wintermonaten arbeitete ich mit meinen Brüdern am Innenausbau weiter.“ Für 164 Quadratmeter Wohnfläche wurden 150 Kubikmeter Holz verbaut. „Das entspricht 50 gut gewachsenen Bäumen“, sagt Johann Killer. Für Dachsparren, Balkongeländer, Fensterbretter und Fassade ließ er Fichten aus dem eigenen Forst im benachbarten Sägewerk verarbeiten.

Ein Blickfang: Die Treppe aus Eichenholz. © Klaus Haag

„Der Baustoff Holz ist im Kommen und wird schon jetzt stark nachgefragt“, sagt Johann Killer. Begeistert sind die Killers nach zwei Sommern und Wintern besonders vom Raumklima. „Im Hofgebäude habe ich im Winter oft gefroren“, erzählt er, „hier haben wir ein viel angenehmeres Wohngefühl.“

Der Schall- und Wärmeschutz wird höchsten Ansprüchen gerecht. Als Dämmstoff wählten die Killers Holzfaser. Die weichen Dämmplatten speichern viel Wärme und bieten im Sommer und Winter Wärmeschutz.

Wärme durch Fußbodenheizung

Die Killers haben weder Kamin noch Kachelofen. „Man hat uns gewarnt, dass wir sonst die Fenster aufreißen müssten“, sagt Andrea Killer. Stattdessen haben sie eine Fußbodenheizung eingebaut und eine Leitung zum Hof verlegt, wo eine Holzschnitzel-Anlage Wärme bereitstellt.

Im Erdgeschoss weiß verputzt: Das Austragshaus ist ein typisch bayerisches Landhaus. © Klaus Haag

Im Winter scheint die tief stehende Sonne herein, im Sommer verschattet der Dachüberstand die Fenster. „Das A und O ist der konstruktive Holzschutz“, sagt Johann Killer, er schützt nicht nur die Bewohner vor Hitze, sondern auch die unbehandelte Fichtenfassade vor Nässe. Gelüftet wird bei den Killers, wenn sie um acht Uhr vom Melken kommen. „Im Hochsommer lassen wir dann die Jalousien runter und die Fenster bleiben geschlossen“, sagt Andrea Killer. Ein wichtiger Aspekt ist für sie, dass die Baumaterialien recycelbar sind. Problematische Stoffe wie Styropor, Plastikfolien oder Glaswolle sind nicht verbaut worden.

Killer schwärmt vom Baumaterial Holz

Johann Killer blickt positiv in die Zukunft: „Das Holz-Zeitalter fängt gerade erst an.“ Das Material Holz genüge allen architektonischen Ansprüchen, ob für Ein- oder Mehrfamilienhäuser, Bürogebäude oder Geschossbauten, als reine Holzhäuser oder in Holz-Hybrid-Bauweise. Der Baustoff wächst in der Region, speichert CO2 und hat einen geringen Energiebedarf bei der Aufarbeitung.

Diese Art des Bauens werde sich durchsetzen. „Das Bauwesen ist bisher weltweit für 50 Prozent des Rohstoffverbrauchs und für 30 Prozent der Treibhausgase verantwortlich.“ Holzbau sei verglichen mit Betonbau aktiver Klimaschutz. Und Klimaschutz ist für den Vorsitzenden der Waldbesitzervereinigung ein zentrales Thema. „Die Stürme Wiebke und Vivienne waren Vorläufer des Klimawandels“, sagt Killer. Mit engagierten Förstern und mit der Unterstützung der Staatsregierung haben Waldbesitzer in der Region ein Pflegekonzept erarbeitet. „Wir stehen dem Klimawandel nicht waffenlos gegenüber.“

