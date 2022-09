Schlägerei am S-Bahnhof Sauerlach - Mann zerrt 17-Jährigen über Bahnsteig

Von: Laura Forster

Zwei Sauerlacher wurden in der Nacht von Samstag auf Sonntag verletzt. Die beiden hatten eine körperliche Auseinandersetzung. Der Grund ist noch unbekannt.

Sauerlach - Zu einer Schlägerei zwischen zwei Sauerlachern am Bahnhof in Sauerlach ist es in der Nacht von Samstag auf Sonntag gekommen. Kurz nach ein Uhr soll ein 17-Jähriger nach dem Ausstieg aus der S-Bahn - laut Bundespolizei aus noch unbekannten Gründen - einen 45-Jährigen mit der Hand ins Gesicht geschlagen haben. Der mit 0,86 Promille alkoholisierte Ältere soll zurückgeschlagen haben bis der Jüngere zu Boden ging. Dort soll der 45-Jährige auf ihn eingetreten und anschließend über den Bahnsteig gezerrt haben. Der 17-Jährige konnte entkommen und flüchtete über die Gleise. Beide Sauerlacher wurden verletzt. Der Ältere leicht, der 17-Jährige kam zur Beobachtung bis zum Folgetag in ein Krankenhaus. Die Bundespolizei ermittelt gegen beide wegen wechselseitiger Körperverletzung.