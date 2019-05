Mit zwei Promille gegen die Leitplanke

Er hatte wohl kurz zuvor noch einiges getrunken und sich dann trotzdem hinters Steuer seines Minicoopers gesetzt. Das ist einem 61-jährigen Schlierseer am Samstag zum Verhängnis geworden.

Am Samstagabend fuhr er auf der A 8 Richtung München und wollte gegen 20.15 Uhr an der Anschlussstelle Hofolding die Autobahn verlassen. Nach Angaben der Polizei war er dabei schon deutlich zu schnell unterwegs. In der scharfen Kurve verlor er die Kontrolle über sein Auto und prallte schließlich links in die Leitplanke. Dabei wurde das linke Vorderrad des Autos abgerissen. Der Mann fuhr danach noch weiter und kam rund 100 Meter weiter schließlich doch zum Stehen. Ein Rettungshubschrauber brachte den Mann in ein Krankenhaus. Er trug keine lebensgefährlichen Verletzungen davon. Einsatzkräfte der Feuerwehr Taufkirchen waren schnell vor Ort, um die Unfallstelle zu sichern. Die Anschlussstelle war bis kurz nach Mitternacht gesperrt. Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von 16 000 Euro. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.