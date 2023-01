Sehenswerte Pferdesegnung - Dreikönigsritt um die Pfarrkirche St. Michael in Arget

Von: Volker Camehn

Bei klarem Himmel macht die Umrundung der Kirche den Pferden und Reitern am meisten Freude. © vc

Der traditionelle Dreikönigsritt um die Argeter Kirche St. Michael hat schon viele Jahre auf dem Buckel. Aber jedesmal wirkt er erfrischend und belebend.

Arget – Nein, mit Pferden hat Martina Göttinger sonst nichts zu tun. „Das sind schöne Tiere, aber ich habe großen Respekt vor ihnen!“, sagt sie. Trotzdem: Den traditionellen Dreikönigsritt um die Pfarrkirche St. Michael schaut sie sich immer gerne an, erzählt die Argeterin. „Das gehört hier doch auch einfach dazu.“

Dass sie mit Pferden nichts zu tun hätte, kann Annalena Schäfer indes nicht behaupten. Die passionierte Springreiterin ist heute zusammen mit ihrem Vater Andreas Schäfer aus Baiernrain angereist, der hier einen Stall betreibt. Statt im Springsattel zu sitzen, reitet sie an diesem Vormittag das gerade mal vierjährige Kaltblut Gregor. Eine Premiere: „Der hatte vor ein paar Tagen das erste Mal einen Sattel drauf“, erzählt sie. Für seinen ersten Dreikönigsritt schaut Gregor allerdings recht lässig in die Runde – die anderen Pferde, die zahlreichen Zuschauer am Straßenrand, die Blasmusik – das alles scheint ihm nichts auszumachen. Andreas Schäfer wird auf seinem Kaltblut Vigaro, ein 13 Jahre alter Wallach, den Festzug später anführen. Er trägt die Standarte mit der Aufschrift „Dreikönigsumritt Arget“.

Bald 30 Jahre alt

Seit 1994, immer am 6. Januar, findet der Umritt in Arget statt. Etwa 80 Reiter und Pferde unterschiedlicher Rassen (neben den Kaltblütern auch Haflinger, Warmblüter und Ponys) sind an diesem Freitagvormittag nach Arget zur Pfarrkirche gekommen, um nach dem Festgottesdienst von Prälat Walter Wakenhut mit Weihwasser und Weihrauch gesegnet zu werden. Bereits ab 10.30 Uhr versammeln sich die ersten Teilnehmer vor St. Michael, viele haben ihre Pferdehänger vor dem Gasthof Schmuck geparkt, um von hier aus zur Kirche aufzubrechen. Kurz nach 11 Uhr setzt sich der Zug dann in Bewegung: Insgesamt dreimal geht es dabei für die Teilnehmer um das Dreieck zwischen Kirche und Ort, von der Schul- über die Oberhamer- zur Michaelistraße – insgesamt eine Strecke von gut fünf Kilometern. Jedesmal, wenn die Reiter-Pferd-Paare an der Kirche vorbeikommen, erhalten sie hier den kirchlichen Segen.

Wanderreiten hat etwas für sich

Dafür kommen viele Teilnehmer von weit her: Mit dabei sind Hans Bachmaier und Leonie Hackel aus Aying. Die Hälfte der Strecke nach Arget sind sie gefahren, den Rest geritten, sagt Bachmaier. Sie sind Gelände-erprobt: Das Wanderreiten ist ihr Lieblingsmetier. So lässig geht es allerdings nicht bei allen Teilnehmern zu: Manch einer steigt lieber ab und führt sein Pferd, weil es dann doch Nerven zeigt und aufgeregt auf der Stelle trabt. Auch mancher Zuschauer hatte einen längeren Anfahrtsweg: Claudia Boenki und Bianca Dittmann zum Beispiel sind aus Nordrhein-Westfalen angereist, aus Hamm beziehungsweise Dortmund, wie sie erzählen. Allerdings sind sie hier auf Besuch, da haben sie die Gelegenheit genutzt, sich diesen Dreikönigsritt mal anzuschauen: „So etwas gibt es bei uns zuhause ja nicht.“