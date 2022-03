Spritpreis-Wahnsinn erreicht den Landkreis

Von: Volker Camehn

Da wird einem schwindelig: Die Spritpreise an den Tankstellen steigen von Tag zu Tag- hier eine Momentaufnahme von Sonntag an der Aral in Sauerlach. © Volker Camehn

Die Spritpreise im Landkreis erreichen inzwischen schwindelerregende Höhen. So waren am Sonntag Preise von 2 Euro und mehr für den Liter Super oder auch Diesel keine Seltenheit. Wir reagieren die Autofahrer? Stimmen und Stimmungen.

Daniel Börner (42) aus Unterhaching: „Wir fahren schon seit längerem sehr bewusst, also gezielt Auto. Den Wagen nutzt überwiegend meine Frau, ich fahre zum Beispiel immer mit dem Rad zur Arbeit, das sind dann etwa 20 Minuten Fahrtzeit. Das spart natürlich Geld und es ist gut für die körperliche Fitness. Was die aktuellen Spritpreise anbelangt, kennen wir ja das Problem: Putin. Aber ich zahle gerne etwas mehr, Hauptsache der Krieg ist bald vorbei.“

Christine Lichtenstein (60), Angestellte an der Aral-Tankstelle in Sauerlach: „Ich arbeite hier seit gut acht Jahren , aber so einen Preisanstieg an den Zapfsäulen habe ich noch nicht erlebt. Klar, man merkt den Kunden ihre Unzufriedenheit schon an, aber mir gegenüber sind sie in der Regel recht entspannt. Was ich allerdings feststelle: Es wird inzwischen weniger getankt, heißt, da wird der Tank nicht immer vollgemacht.“

Christine Lichtenstein arbeitet seit acht Jahren an der Tankstelle in Sauerlach. © Volker Camehn

Erika Küttner (43) aus München: „Ich fahre mindestens dreimal die Woche von München nach Otterfing, häufig tanke ich dann in Sauerlach, so wie eben. Die hohen Spritpreise machen sich da selbstverständlich bemerkbar, bislang sehe ich aber noch keine Einsparmöglichkeiten an anderer Stelle. Ich werde wohl erstmal die Mehrkosten tragen. Immerhin: Zur Arbeit muss ich aktuell nicht fahren, weil ich noch im Homeoffice sitze.

Andrea Wecke (47) aus Sauerlach: „Ich überlege es mir inzwischen zweimal, ob ich wirklich mit dem Auto fahre und nutze öfter die S-Bahn, um ins Büro zu kommen. Spontane Kurztrips mit dem Auto werden künftig wohl nicht mehr so spontan stattfinden. Sparen ist angesagt. Schimpfen bringt da meiner Meinung nach wenig, ändert ja nichts. Und ich befürchte, es werden in nächster Zeit noch ganz andere Herausforderungen auf uns zukommen.“

Monika Bock (41) aus Altkirchen: „Wir haben es mit unserem Hühner-Betrieb nicht weit bis zur Arbeit und fahren deshalb auch wenig Auto. Im Sommer kommt wieder unser E-Bike zum Einsatz. Sorgen macht uns, dass die Futterpreise wahrscheinlich saftig ansteigen, der Krieg in der Ukraine, die Kornkammer der EU, wird sich da bemerkbar machen. Unseren Traktor setzen wir auch nur ein, wenn das wirklich notwendig ist – eine Tankfüllung kostet locker 200 Euro. Wir beliefern einmal wöchentlich einen Bioladen in Oberhaching und versuchen diese Fahrt für weitere Lieferungen und Erledigungen zu nutzen. Kalkulation ist eben derzeit alles.“

Alexandra Teuffel (46) aus Sauerlach: „Aktuell ist es noch so, dass ich aufs Auto nicht verzichten kann: Ich muss mitunter für meine fünfköpfige Familie einkaufen, ich muss zur Arbeit fahren und flexibel sein. Natürlich könnte ich auch mehr die S-Bahn nutzen, aber das ist mir zu unsicher, da gibt es ständig Ausfälle. Grundsätzlich tanke ich immer an den günstigsten Tankstellen im Umkreis. Sollten die Preise weiter so anziehen, werde ich wahrscheinlich an anderer Stelle sparen müssen: Weniger neue Klamotten, weniger Essen gehen – solche Sachen halt.“