Stilles Gedenken an erstochene junge Frau in Sauerlach

Von: Günter Hiel

Am Kornblumenweg in Sauerlach erinnern jetzt Blumen und Grablichter an die 19-Jährige aus Erding, die dort am Pfingstsamstag erstochen worden ist. © Thomas Gaulke

Sauerlach - Blumen, Grablichter und ein Stein in Herzform mit der Aufschrift „in stillem Gedenken“ erinnern am Kornblumenweg in Sauerlach an die 19-Jährige aus Erding, die dort am Pfingstsamstag erstochen worden ist. Der mutmaßliche Täter, ein 22-Jähriger aus dem Kreis Deggendorf, hatte sich selbst mit dem Taschenmesser so schwere Verletzungen beigebracht, dass er tags darauf gestorben ist.

Polizei sucht weiter Zeugen

Die Polizei sucht weiter Zeugen. Kontakt: Tel. 089/29 10-0.