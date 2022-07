Neue E-Tankstelle in Sauerlach mit Power

Geben die E-Tankstelle mit einem Schnipp frei: (v.l.) Harald Praml, Inhaber der Praml Group, Bürgermeisterin Barbara Bogner und Transaktionsmanager Matthias Erl. Foto: Gemeinde © Gemeinde

In relativ kurzer Zeit können die Fahrer von E-Autos hier in Sauerlach tanken. Dass ein großer Markt im Entstehen ist, machen sich Investoren und E-Mobility-Firmen zunutze.

Sauerlach – Die Citywatt, eine E-Mobility Firma, bietet E-Autofahrern in Sauerlach an der Robert-Bosch-Straße (beim Dehner-Gartencenter) an fünf Schnellladesäulen mit zehn Schnellladepunkten Energie zur Weiterfahrt an.

Bei der Eröffnung der E-Tankstelle ließ sich Bürgermeisterin Barbara Bogner von Harald und Martin Praml, Inhaber der Praml Group, sowie von Transaktionsmanager Matthias Erl von der Kapitalverwaltungsgesellschaft LHI in Pullach das Projekt erklären. „Es ist eine Erweiterung unseres Fondsangebots im Bereich der erneuerbaren Energien. Auch für unsere Investoren bietet es eine Alternative zu Wind- und Solarparks und Wasserkraftwerken. Daher sind wir stolz, so früh zusammen mit Citywatt in Richtung Zukunft und künftige Entwicklungen zu gehen“, sagt Matthias Erl.

Bis zu 300 Kilowatt Leistung

„Die Schnellladesäulen verfügen über bis zu 300 Kilowatt Leistung. Je nach technischer Voraussetzung des spezifischen Pkw kann innerhalb von 20 Minuten ein Aufladevolumen erreicht werden, das einer Fahrstrecke von 400 Kilometern entspricht. Die Lade-Möglichkeit besteht rund um die Uhr“, erklärt Manuel Dehmel, Leiter E-Mobility bei Citywatt. „Bereits seit 2019 arbeiten wir unter anderem an der Ausstattung der Dehner-Märkte mit High Power Chargern (HPC) und setzen dies jetzt um“, so Dehmel.

Alle Schnellladehubs sind mit WLAN, LED und Kreditkartenterminal ausgestattet und mindestens eine Schnellladestation am Hub ist barrierefrei zugänglich. mm