Telekom-Ärger: Glasfaser-Anschlüsse in Sauerlach nicht vor 2029

Von: Volker Camehn

Teilen

Die Telekom baut das Glasfasernetz in Sauerlach aus. Anschlüsse gibt es aber erst ab 2029. © sas

Zwar wirbt die Deutsche Telekom gerade dafür, den Ausbau des Glasfasernetzes in Sauerlach zu starten, doch wer im nächsten Jahr auf einen Anschluss gehofft hatte, braucht Geduld. Vor 2029 wird es wohl nichts, wie das Unternehmen auf Anfrage mitteilt.

Sauerlach – Als im vergangenen Jahr die Telekom-Konkurrenz Deutsche Glasfaser in Sauerlach erfolgreich Verträge für den Ausbau abgeschlossen hatte, wollte auch die Telekom bis 2024 ihr Glasfaserangebot im Ort ausbauen, und mancher Sauerlacher unterschrieb entsprechende Verträge, genießt das Telekommunikationsunternehmen doch bei vielen Bürgern einen guten Ruf. Die Hoffnung auf einen baldigen Telekom-Glasfaseranschluss müssen die Sauerlacher indes erstmal begraben: Denn wer hier einen sogenannten Verfügbarkeits-Check auf der Homepage des Unternehmens durchführt, erfährt wenig Erfreuliches: „Wenn Sie heute bestellen, wird der Glasfaser-Ausbau an Ihrer Adresse voraussichtlich bis 2031 erfolgen“, heißt es auf der Telekom-Website für Sauerlach. „Bis dahin können Sie einen verfügbaren DSL-Tarif hinzubuchen.“

Von Anfang an nicht unumstritten

Nach Merkur-Informationen wurden Kunden, die einen Glasfaser-Vertrag mit der Telekom abgeschlossen hatten, bis jetzt allerdings noch nicht über diese Verzögerung informiert; das Unternehmen hat sich dazu bislang nicht geäußert.

Das Glasfaser-Engagement der Deutschen Telekom in Sauerlach war von Anfang an nicht unumstritten. Gemeinderat Markus Hoffmann (CSU) etwa kritisierte letztes Jahr: „Die Ankündigung, hier Glasfaser auszubauen, grenzt an eine Täuschung.“ Eine Perspektive für den gesamten Ort sei diese Ankündigung nämlich nicht gewesen. „Denn darin ist nur von Sauerlach die Rede. Arget, Lochhofen und Altkirchen und alle weiteren kleinen Ortsteile spielen offenbar für die Deutsche Telekom keine Rolle. Für alle diese Ortsteile wird kein Angebot angekündigt“, schimpfte Hoffmann.

Telekom hatte lange Zeit kein Interesse am Ausbau in Sauerlach

Hinzu kam: Lange Zeit hätte die Telekom überhaupt kein Interesse an einem Ausbau in Sauerlach gehabt. Die 2021 durchgeführte Markterkundung habe das Interesse der Gemeinde an einem Ausbau klar dokumentiert. „Damals gab es keine Ankündigung der Telekom, dass man einen eigenwirtschaftlichen Ausbau vornimmt. Was nun als „tolle Neuigkeit dargestellt wird“, sei der „leicht durchschaubare Versuch“, die laufenden Ausbauplanungen eines anderen Anbieters, die Deutsche Glasfaser, zu torpedieren“, so Hoffmann damals.

Unternehmen antwortet nur unkonkret

In der Tat hatte die Telekom im April vergangenen Jahres Großes verkündet. Unter der Überschrift „2600 Sauerlacher erhalten Glasfaser bis ins Haus“ hieß es damals unter anderem: „Die Telekom startet im zweiten Quartal 2022 mit der objektkonkreten Planung inklusive der Standort- und Wegesicherung, beginnt im vierten Quartal 2022 mit den Grabungsarbeiten und wird diese voraussichtlich spätestens im dritten Quartal 2023 abschließen.“

Und jetzt erst Glasfaser 2031? Wie ist es zu den massiven Verzögerungen gekommen? Wurden die Kunden mittlerweile darüber informiert? Und sind die abgeschlossenen Verträge aufgrund der Verzögerungen kündbar? Auf eine Anfrage des Münchner Merkur antwortet man bei der Telekom eher allgemein: „Wir haben in Sauerlach Anfang Mai mit dem Glasfaser-Ausbau begonnen“, erklärt Unternehmenssprecher Wolfgang Jodl. „Der Ausbau erfolgt in mehreren Schritten. Bis 2029 soll der Ausbau komplett abgeschlossen sein.“

Im Internet können sich die Bürger für einen Glasfaserhausanschluss registrieren und erhalten per Mail Info, wann der Glasfaserausbau für die jeweilige Adresse stattfindet.