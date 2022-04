Zoff in Sauerlach: Torpediert die Telekom den Glasfaser-Ausbau?

Von: Volker Camehn

Gemeinsam mit Telekom-Konkurrent „Deutsche Glasfaser“ hat die Gemeinde eine Nachfragebündelung in Sauerlach gestartet, die noch bis 25. April läuft. © Volker Camehn

Die Deutsche Telekom bewirbt den Glasfaser-Ausbau in Sauerlach. Doch die Gemeinde hat bereits mit der Deutschen Glasfaser eine Nachfrage-Bündelungsaktion gestartet. Der Vorstoß der Telekom sorgt deshalb für Unmut im Ort.

Sauerlach – Die jüngste Ankündigung der Deutschen Telekom, „im Kernort von Sauerlach Glasfaser bis in die Häuser“ zu verlegen, sorgt unter anderem bei Mitgliedern des Gemeinderats und in der Rathausverwaltung für eine gehörige Portion Unmut.

CSU-Gemeinderat spricht von Täuschung

Doch was genau soll an den Plänen des Unternehmens schlecht sein? So ziemlich alles, findet Gemeinderat Markus Hoffmann. „Die Ankündigung der Deutschen Telekom, Glasfaser in Sauerlach auszubauen, grenzt an eine Täuschung“, so der CSU-Mann. Eine Perspektive für den gesamten Ort sei diese Ankündigung nämlich nicht. „Denn darin ist nur von Sauerlach die Rede. Arget, Lochhofen und Altkirchen und alle weiteren kleinen Ortsteile spielen offenbar für die Deutsche Telekom keine Rolle. Für alle diese Ortsteile wird kein Angebot angekündigt“, kritisiert Hoffmann.

Verdacht: Telekom will Konkurrenz ausboten

Hinzu kommt: Lange Zeit habe die Deutsche Telekom kein Interesse an einem Ausbau in Sauerlach gehabt. Die 2021 durchgeführte Markterkundung habe das Interesse der Gemeinde an einem Ausbau klar dokumentiert. „Damals gab es keine Ankündigung der Telekom, dass man einen eigenwirtschaftlichen Ausbau vornimmt. Was nun als „tolle Neuigkeit dargestellt wird“, sei der „leicht durchschaubare Versuch“, die laufenden Ausbauplanungen eines anderen Anbieters, die Unternehmensgruppe Deutsche Glasfaser, zu torpedieren.

Vermehrt Werbe-Anrufe bei Bürgern

Außerdem würde die Telekom seit Wochen in Sauerlach versuchen, bestehende Verträge „mit Telefonterror“ zu verlängern. „Davon war ich selbst betroffen, und davon haben mir auch andere Sauerlacher Bürger berichtet“, schimpft Markus Hoffmann. Für die Ausbauziele der kommunalen Politik, die „mit hohem Einsatz“ für schnelles Internet auch in ländlichen Regionen kämpfe, sei das Verhalten der Telekom „völlig kontraproduktiv“.

So reagiert die Telekom Die Vorwürfe will die Telekom nicht einfach so stehen lassen. Auf Anfrage des Münchner Merkur erklärt Telekomsprecher Markus Jodl schriftlich: „Beim Glasfaser-Ausbau gibt es derzeit einen großen Wettbewerb.“ Das sei gut für die Kunden, denn Wettbewerb belebe das Geschäft. „Wir sind mit unseren Netzen und unseren Inhalten jederzeit konkurrenzfähig.“ Wer den Wettbewerb scheue, möge mit seinem Geschäft in ein Land ziehen, „wo Monopole statt freie Marktwirtschaft die Regel sind“, so Jodl. Die Deutsche Telekom investiere pro Jahr fünf Milliarden Euro in die Netze in Deutschland. Einen guten Teil davon in Bayern. „Wo wir als Deutsche Telekom traditionell stark vertreten sind. Wir können aber jeden Euro auch nur einmal ausgeben und deshalb nicht überall gleichzeitig ausbauen. Wir machen aber jeder bayerischen Kommune das Angebot, sich mit uns an einen Tisch zu setzen, um über eine Vollversorgung mit Glasfaser zu sprechen.“ Und was Sauerlach betrifft, könne man schon heute und auf Knopfdruck der Mehrheit der Haushalte Geschwindigkeiten von bis zu 250 MBit/s bieten. „Zu sagen, wir haben in Sauerlach nichts getan, ist also nachweislich falsch“, betont Jodl. Niemand baue mehr Glasfaser als die Telekom und „wir lassen uns den Glasfaser-Ausbau auch von niemanden verbieten“. Was den „Telefonterror“ anbelangt: „Natürlich bewerben und vermarkten wir unser Bestandsnetz darüber hinaus auch weiterhin. Das lassen wir uns ebenfalls von niemanden verbieten. Werbeanrufe unterliegen engen gesetzlichen Grenzen. Über die Einhaltung wacht die Bundesnetzagentur. Und angerufen werden darf nur, wer vorher seine Genehmigung erteilt hat.“ Es gäbe Kunden, die ausdrücklich informiert werden wollten, wenn für sie eine Verbesserung bei Tarif oder Geschwindigkeit eintritt“. Jodl: „Man nennt das Service.“

Quote für den Ausbau ist noch nicht erreicht

Hoffmann fordert die Sauerlacher deshalb auf, sich durch diese Ankündigung nicht verunsichern zu lassen. „Der erfolgreiche Abschluss der aktuell laufenden Nachfragebündelung für den Glasfaserausbau der Deutsche Glasfaser in Kombination mit dem vom Gemeinderat beschlossenen ergänzenden Ausbau unter Nutzung der Förderprogramme ist die beste Lösung für Sauerlach.“ Wenn sie denn kommt: Mindestens 33 Prozent der Sauerlacher Haushalte müssen einen Glasfaseranschluss beantragen, um mit dem Ausbau überhaupt zu beginnen. Diese Quote ist bislang nicht erreicht, weshalb Gemeinde und Deutsche Glasfaser die Frist für die „Nachfragebündelung“ noch bis zum 25. April verlängert hat. „Wenn die 33 Prozent erreicht werden, wird die neue Infrastruktur ausgebaut und Ihre Gemeinde ist für die nächsten Jahrzehnte sowie den digitalen Wandel gerüstet“, wirbt man deshalb auf der Rathaus-Homepage für das Projekt.

Eigener Ausbau wäre teuer für Gemeinde

Auch Norbert Hohenleitner, Geschäftsleiter im Sauerlacher Rathaus, sieht das Geschäftsgebaren der Telekom kritisch: „Die Telekom baut leider nur im Hauptort Sauerlach Glasfaser aus und lässt alle Ortsteile unbeachtet.“ Die Deutsche Glasfaser versorge wenigstens die südlichen Ortsteile mit, so man die 33 Prozent erreichen würde. Ansonsten müsste man „alle Ortsteile im Förderverfahren“ ausbauen“, was den Gemeindehaushalt mit einem siebenstelligen Betrag belasten würde, postete Hohenleitner jüngst auf Facebook.