Trotz Geldmangels: Sauerlach winkt neue Realschule für Oberhaching durch

Sauerlach ist knapp bei Kasse. Trotzdem stimmte die Gemeinde nun der Beteiligung an der neuen Realschule in Deisenhofen zu. Der eine oder andere Rat mit Bauchschmerzen.

Sauerlach/Oberhaching -Die Realschule am Bahnhof Deisenhofen ist genehmigt, die zuständigen Ministerien stimmten zu. Was zur Ausführung noch fehlt, ist das Okay der im Zweckverband Staatliches Gymnasium Oberhaching vereinten Gemeinden. Nach Grünwald und Oberhaching votierte jetzt auch Sauerlach für die Erweiterung des Verbands um die Realschule. Taufkirchens Gemeinderat entscheidet am Montag.

„Wir haben das Thema in den Ausschüssen viel diskutiert und haben uns auch vom Landratsamt Zahlen vorlegen lassen“, betonte Bürgermeisterin Barbara Bogner (UBV) im Gemeinderat. Der hatte zu entscheiden, ob sich Sauerlach als Mitglied des Verbands für dessen Erweiterung anschließen wird. Nach bisherigen Prognosen werden künftig etwa 140 Schüler aus Sauerlach die neue Realschule nutzen. Auch eine FOS entsteht dort als Schul-Campus. Bisher pendelten die Sauerlacher Jugendlichen an die Realschulen in Holzkirchen oder Taufkirchen. „Es wäre nur eine S-Bahn-Haltestelle nach Oberhaching“, so Bogner.

Die neue Schule soll künftig für 700 Schüler ausgelegt sein und etwa 42 Millionen Euro kosten. Davon trägt der Landkreis etwa 70 Prozent der förderfähigen Kosten, den Rest der Schulzweckverband Oberhaching, in dessen Trägerschaft die neue Schule übergeht. „Den Verband kostet das etwa 22 Millionen Euro“, rechnete Bogner vor. Die Höhe des jeweiligen Anteils entscheidet unter anderem die zu erwartende Schülerzahl der jeweiligen Gemeinde.

„Diese Abstimmung ist eine der schwersten meiner langjährigen Gemeinderats-Laufbahn“

Demnach hat Sauerlach etwa 4,5 Millionen Euro zu zahlen. „Wobei die Kommunen je nach Steuerkraft noch Fördermittel beantragen können“, so Bogner. Es geht also um einen ordentlichen Batzen Geld, auch hinsichtlich der Tatsache, dass Sauerlach künftig Gymnasialstandort sein soll. „Diese Abstimmung ist eine der schwersten meiner langjährigen Gemeinderats-Laufbahn“, seufzte Peter Frimmer (UBV) in der Sitzung. Sollten beide Schulen realisiert werden, hätte Sauerlach die nächsten 25 Jahre mindestens 760 000 Euro jährlich zu stemmen. „Das wird uns sehr belasten, können wir das überhaupt?“, zweifelt Frimmer.

Götz von Borries (UBV)hinterfragte gar das Finanzierungssystem weiterführender Schulen im Landkreis. „Sind Zweckverbände nicht ein Modell, das sich totläuft?“. Der Landkreis solle das Ganze tragen. Wolfgang Büsch (Grüne) hingegen betonte, im Verband bliebe die Entscheidung auf lokaler Ebene, in Abstimmung der beteiligten Bürgermeister. Gegen die Stimmen von Alexander Rickert (SPD) und Robert Lechner (CSU) stimmte der Gemeinderat für die Erweiterung des Zweckverbands.

Dieser besteht seit 1972. Dessen Erweiterung bedarf der Zustimmung aller vier Mitgliedsgemeinden. Ein Nein aus Taufkirchen kann das Vorhaben in der jetzigen Form ausbremsen. Zur entscheidenden Gemeinderatssitzung in Taufkirchen (13. Mai, 19 Uhr, Rathaus) haben Landrat Christoph Göbel und der Zweckverbandsvorsitzende und Oberhachinger Bürgermeister Stefan Schelle (beide CSU) ihr Kommen angekündigt.

Gymnasium Sauerlach

Der Kreistag gab Sauerlach im September 2017 den Zuschlag für ein staatliches Gymnasium. Allerdings bereitet die Finanzierung der Gemeinde Schwierigkeiten, da Sauerlach, das zu den finanzschwächeren Gemeinden des Kreises zählt, etwa im sozialen Wohnungsbau und im Schulbereich große Investitionen tätigt. Gemäß geplanter Baumaßnahmen werden die Verbindlichkeiten bis auf 14 Millionen Euro in 2021 ansteigen. Der Bau eines vierzügigen Gymnasiums schlägt mit rund 60 Millionen zu Buche – etwa 15 Millionen davon hätte Zweckverbandsmitglied Sauerlach zu stemmen. „Das ist nicht zu schaffen“, so die UBV. Die Bürgervereinigung beantragte daher, nach einer alternativen Finanzierungsmöglichkeit zu suchen. In einem Brief an Landrat Christoph Göbel legt nun der Gemeinderat die Problematik dar und lädt Göbel zu einem Besuch im Sauerlacher Gemeinderat ein.