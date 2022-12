Überraschender Ansturm bei Ukraine-Spendenaktion

Das Helferteam von der Sauerlacher Arbeitsgruppe des Münchner Vereins „Hilfe für die Ukraine“. © Verein

Im wahrsten Sinn des Wortes überrollt wurden die Mitglieder vom Verein „Hilfe für die Ukraine“ Arbeitsgruppe Sauerlach bei ihrer Spendenaktion.

Sauerlach - Zahlreiche Menschen waren dem Spendenaufruf gefolgt. Margit Brunnhuber und ihr Team vom Verein haben angesichts der dramatischen Lage in der Ukraine erneut einen Transport mit Lebensmitteln, Winterkleidern und anderen dringend benötigten Spenden organisiert.

Stehen Schlange: Die Unterstützer kamen mit Paketen voll Lebensmittel oder warmer Kleidung. © Verein

„Doch mit so einem Ansturm haben wir in nicht gerechnet, über 500 Pakete und Umzugskisten – unser eigentlich geplanter Lagerraum war sofort voll“, sagt Brunnhuber laut einer Pressemitteilung. Und auch der ursprünglich gemietete Transporter war viel zu klein. Lösung: Der erste Transporter fuhr los – diese Spenden wurden vor Ort bereits verteilt – und für eine weitere Fahrt, eine Woche später hat der Verein einen größeren Lkw organisiert. Der machte sich mit den restlichen Spenden auf in die Ukraine, wo die Sachen dringend gebraucht werden. mm