Weg frei für Solarfeld in Arget

Von: Stefan Weinzierl

Photovoltaikanlagen wird eine tragende Rolle in der weltweiten Primärenergieversorgung zugeschrieben. © Symbolfoto / Joerg Boethling

In Arget soll ein Solarpark entstehen. Dafür hat der Gemeinderat jetzt ein Sondergebiet ausgewiesen. Ein Investor will sich um die Umsetzung kümmern.

Sauerlach – Die Gemeinde Sauerlach schafft Baurecht für eine große Freiflächenphotovoltaikanlage auf einem Areal bei Lochhofen. Einstimmig hat der Gemeinderat jetzt beschlossen, den Flächennutzungsplan dahingehend zu ändern, dass auf Grundstücken der Gemarkung Arget, die östlich des Otterfinger Weges und nördlich des Sportgeländes des SV Arget liegen, ein Solarpark errichtet werden kann.

Vorhabenbezogener Bebauungsplan wird aufgestellt

Gleichzeitig stimmte das Gremium dafür, einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan mit Namen „Solarfeld Arget Ost“ aufzustellen und für das Baugebiet ein Sondergebiet Photovoltaik auszuweisen.

Ein Investor hatte unlängst bei der Gemeinde angefragt, ob dort nicht ein Solarpark errichtet werden könne, und wollte die Gemeinde gleich als Betreiber mit ins Boot holen. Inzwischen wurden von der Gemeindeverwaltung einige Fragen mit dem Investor geklärt, zum Beispiel, was die Einspeisung betrifft und wer für die Kosten aufkommt. So wird der Investor sämtliche Kosten, die mit der Planung zusammenhängen, übernehmen.

Platz auf renaturierter Kiesgrube

Bei dem für den Solarpark vorgesehenen Areal handelt es sich laut Bürgermeisterin Barbara Bogner (UBV) um eine biotopartige Ausgleichsfläche, genauer gesagt eine renaturierte Kiesgrube. Weil es mehrere Grundstücksbesitzer gibt, darunter auch die Gemeinde, hätten sich die Gespräche etwas aufwendiger gestaltet, erläuterte Bogner. Außerdem habe man mehrere Teilstücke der ursprünglich rund drei Hektar großen Fläche herausgenommen, weil sie ökologisch so wertvoll sind. Mittlerweile stehe nur noch ein knapp zwei Hektar großes Gebiet zur Verfügung, auf dem ebenerdig Photovoltaik-Module aufgestellt werden können, um aus Sonnenenergie Strom zu gewinnen. Während des Bauleitverfahrens ist außerdem laut Bauamtsleiterin Jeanette Schaffert nicht auszuschließen, dass noch weitere Flächen von der Unteren Naturschutzbehörde als so schützenswert angesehen werden, dass sie nicht für den Solarpark in Frage kommen.

Während die Gemeinde entschieden hat, ihren Grund für den Solarpark zur Verfügung zu stellen, ist laut Bogner noch völlig offen, ob und in welcher Form sich die Kommune auch am Bau und dem Betrieb der Anlage beteiligt. Darüber werde man zum gegebenen Zeitpunkt beraten, sagt die Rathauschefin.