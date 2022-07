Brunnthal will zurück in Wind-ARGE: Sauerlach bleibt hart

Von: Volker Camehn

Das Windkraftprojekt im Hofoldinger Forst wird ohne die Gemeinde Brunnthal umgesetzt. (Symbolfoto) © Daniel Karmann/dpa

Nach Aying und Otterfing hat jetzt auch der Sauerlacher Gemeinderat auf seiner jüngsten Sitzung beschlossen, dass eine Aufnahme der Gemeinde Brunnthal in die ARGE Windenergie Hofoldinger Forst „aus zeitlichen und wirtschaftlichen Gründen nicht befürwortet“ wird.

Sauerlach - Nach dem letztjährigen Ausscheiden Brunnthals aus dem Projekt, das mittlerweile drei Windkraftanlagen im Hofoldinger Forst vorsieht, hatten die verbliebenen Teilnehmer Sauerlach, Otterfing und Aying in den letzten Monaten Fakten geschaffen, sich zur Windenergie Hofoldinger Forst GmbH zusammengeschlossen und mit Martin Sterflinger aus Sauerlach einen Geschäftsführer bestellt.

Skepsis herrschte ob des Brunnthaler Ansinnens von Anfang an. „Der Wiedereintritt wird schwierig, zumal wir die ARGE wohl bis November auflösen, die geht dann in die GmbH über“, hatte die Sauerlacher Bürgermeisterin Barbara Bogner (UBV) die neue Marschrichtung der Nachbargemeinde bereits Mitte Juli kommentiert. „Zudem müssten wir ja dann sämtliche Gemeinderatsbeschlüsse rückabwickeln.“

Skepsis in Brunnthal ist weiterhin groß

Hinzu kommt: Für Brunnthal ist die Rückkehr in den ARGE-Schoß keine Herzensangelegenheit, der energiepolitische Gesinnungswandel kam nicht ganz freiwillig. Die Skepsis ist weiterhin groß. Das Dilemma: Verweigert sich die Gemeinde jedweder Beteiligung, entledigt sie sich jeden möglichen Einflusses, was die Planung von Windrädern anbelangt. „Wir sollten unseren Beitrag leisten“, hatte Bürgermeister Stefan Kern (CSU) auf der Gemeinderatssitzung vom 13. Juli für die neue Marschrichtung geworben. Es gehe eben auch um „Schadensbegrenzung“.

Beteiligung nicht ausgeschlossen

Vor allem die Vorgaben der Bundesregierung, die den Ausbau für Erneuerbare Energien vorantreiben will, lassen wohl wenig Spielraum. Kriterien wie Erhaltung des Landschaftsbildes, Erholungswert und die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts würden durch den Bau von Windanlagen künftig eine geringere Rolle spielen, so die Befürchtung der Brunnthaler. Zumal auch und gerade in Landschaftsschutzgebieten gebaut werden soll, wie das jüngste „Zonierungskonzept“ der Landkreis-Verwaltung vorsieht und damit die verstärkte Nutzung von Windenergie im Hofoldinger und Höhenkirchner Forst ermöglicht.

Doch die Tür ist für die Brunnthaler noch nicht endgültig zu. „Eine spätere Beteiligung an der GmbH wird nicht ausgeschlossen“, heißt es im Sauerlacher Gemeinderatsbeschluss.