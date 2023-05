Vereinsfeiern in der Kirche? In Sauerlach ist das bald möglich

Von: Volker Camehn

Platz für Kultur, Inklusion und Veranstaltungen: Die Zachäuskirche soll innen so saniert und ausgestattet werden, dass die Räume auch für Vereine etwa nutzbar sind. © Volker Camehn

Die Zachäuskirche in Sauerlach wird multifunktional umgebaut. Auch Vereine und Gruppen sollen die Räume dann nutzen können.

Sauerlach – Kirche als multifunktionaler Raum: Die Zachäuskirche in Sauerlach soll im kommenden Jahr komplett innensaniert werden. Zeitgemäß im Auftritt, vielfältig in der Nutzung, eine Art Mehrzweckraum – so die Zielvorgabe für den Architekten Peter Popp, der sein Konzept nun auf der jüngsten Gemeindeversammlung präsentierte.

Knapp 30 Interessierte waren kürzlich in die Zachäuskirche gekommen, nicht zuletzt, um auch mitzudiskutieren, was die zukünftige Nutzung des Gotteshauses anbelangt. Ein ambitioniertes Projekt der Evangelisch-Lutherischen Kirchengemeinde Holzkirchen, zu der Sauerlach mit seinen Ortsteilen zusammen mit Otterfing, Holzkirchen, Valley, Warngau und Ortsteilen von Dietramszell und Egling gehört.

Architekt Martin Popp (hinten) erklärt den Gemeindemitgliedern seine Umbaupläne. © Volker Camehn

Auch finanzielle Gründe

60 Jahre nach dem Bau der Zachäuskirche soll das Innere also „in einen zeitgemäßen Zustand gebracht“ werden, heißt es bei der Kirchengemeinde. Keine ganz freiwillige Entscheidung, die Kirchenverantwortlichen schlagen damit gleich zwei Fliegen mit einer Klappe: Zum einen ist die 1963 nach Plänen des 2019 verstorbenen Architekten Franz Lichtblau erbaute Zachäuskirche renovierungsbedürftig. Zum anderen ist die Zahl der Kirchenbesucher stark rückläufig, schon aufgrund der demografischen Entwicklung. Die finanziellen Mittel werden zudem knapper: Erst Ende 2017 wurde deshalb die Michaelskapelle in Dietramszell verkauft - schlechte Bausubstanz, zu geringe Gottesdienstbeteiligung. Der Weiterbetrieb lohnte nicht mehr.

Kultur, Inklusion, Vereinsveranstaltungen

Der Zachäuskirche soll nicht das gleiche Schicksal ereilen. Das neue, in den letzten zwei Jahren ausgetüftelte Nutzungskonzept soll sich nach dem ausrichten, „was der Kirche guttut“, so Architekt Popp. Großzügigkeit in Ausstattung und Gebrauch, nur Gottesdienst war gestern. Die Stichworte: „Verabschiedung vom Frontalunterricht“, wie Popp sagt, „Raumgefühl“, „Kultur“, „Inklusion“ - kurz: ein neues Kirchengefühl soll hier Einzug halten, nutzbar auch für Vereine und Gruppen aus dem Ort. Konkret geht es dabei um ganz pragmatische Lösungen wie Barrierefreiheit, ein behindertengerechte Toiletten und Kochgelegenheiten, moderne technische Ausstattung, wie ein fest installierter Bildschirm, große Fenster, Erweiterungsmöglichkeiten durch Schiebeelemente und eine flexible Bestuhlung. Im Sakralraum sollen nicht mehr nur Gottesdienste stattfinden, denn das ist künftig nur eine der Nutzungsmöglichkeiten. Pfarrerin Ulrike Lorentz, Vorsitzende des Kirchenvorstandes: „Wir öffnen uns noch mehr!“

650.000 Euro Kosten

Heller, höher, weiter. Gut 650 000 Euro soll der Neustart kosten, sagt Lorentz,. Finanziert werden soll das ambitionierte Projekt, für das Architekt Popp eine Umbauzeit zwischen einem halben und ganzen Jahr veranschlagt („Das ist heute noch schwer abzuschätzen“) über Spenden, Mittel der Landeskirche und Gemeindezuschüsse. Auch der Verein „Aktion Mensch“ soll sich hier beteiligen. Dem ist überzeugendes Inklusionskonzept wichtig, „sonst beteiligen die sich nicht“, sagt Ulrike Lorentz. Baubeginn ist 2024, so der Plan.

Ihre Ideen und Wünsche für die künftige Nutzung des Gotteshauses bringen die Gemeindemitglieder mit ein. © Volker Camehn

Beteiligt an der Diskussion um die neuen Nutzungsmöglichkeiten haben sich letzte Woche auch die Gemeindemitglieder, indem sie an fünf Thementischen ihre Ideen für die Umsetzung diskutierten: Angefangen von weiteren Finanzierungsmöglichkeiten, Kunstaktionen, Kindertreffs, die Möglichkeit privater Feiern bis hin zu Fahrradständern und Bänken im Kirchenhof. Inwiefern während der Umbauphase auch Gottesdienste in der Zachäuskirche stattfinden können und sollen, das konnte der Sauerlacher Pfarrer Peer Mickeluhn aktuell nicht abschätzen. „Das müssen wir noch klären.“