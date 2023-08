„Zu riskant“: Grundstückseigentümer lehnt Vorvertrag für Gymnasium Sauerlach ab

Von: Volker Camehn

Ziemlich überrascht war Bürgermeisterin Barbara Bogner über die Vorwürfe des Grundstückseigentümers. © Volker Camehn

Weil das Ganze für ihn „nicht rechtssicher“ sei, hat Grundstückseigentümer Johann Widmann den Vorvertrag für den Bau des geplanten Gymnasiums in Sauerlach abgelehnt. Bürgermeisterin Babara Bogner kann das nicht nachvollziehen und weist die Vorwürfe zurück.

Sauerlach – Das Vorhaben, in Sauerlach ein Gymnasium zu bauen, ist erneut ins Stocken geraten: Grundstückseigentümer Johann Widmann hat den insgesamt achtseitigen Vorvertrag, welchen die Gemeinde ihm Mitte Mai dieses Jahres vorgelegt hatte, abgelehnt. Denn Widmanns Anwälte beurteilten das Vorhaben als „nicht rechtssicher“.

Auf Nachfrage des Münchner Merkur erklärt er nun schriftlich: „Gemäß dem Vertrag müssten wir rechtlich und organisatorisch gewährleisten, dass insbesondere die sportlichen Einrichtungen der Schule durch die örtlichen Vereine genutzt werden können. Da der Gemeinderat die Schule nun bis auf 20 bis 30 Meter an die bestehende Wohnbebauung verortet haben möchte, ist davon auszugehen, dass Grenzwerte im Hinblick auf Immissionen (Licht, Lärm) überschritten werden.“ Dies könne bei einer Klage durch einen oder mehrere Anwohner zur außerschulischen Nutzungsuntersagung oder zumindest einer Nutzungseinschränkung führen. „Diesen Umstand betrachten wir als rechtsunsicher, das heißt, wir können so nah neben der bestehenden Wohnbebauung eine Nutzung durch die örtlichen Vereine nicht zusichern.“

Der rot umrandete Bereich markiert das Grundstück, das für das Gymnasium bebaut werden würde. Da es im westlichen Bereich sehr nah an die Wohnbebauung grenzt, befürchtet der Eigentümer unter anderem Konflikte mit den Anwohnern. © Google Maps/mm

In Vorleistung gehenohne Sicherheiten

Laut Vertragsentwurf müsste die Widmann Grundstücksverwaltung GbR, so ihre Befürchtung, „in Vorleistung für Kosten der Bauleitplanung in Millionenhöhe ohne Sicherheiten gehen.“ Und: „Es wird dabei (Anm. der Red.: im Vorvertrag) auch das ausführende Architekturbüro vorgeschrieben.“ Grundsätzlich, so Widmann, handele es sich bei dem Gymnasium um ein öffentliches Vorhaben, das in der Verantwortung des Zweckverbandes liegt. „Da die Gemeinde Sauerlach sich um die Schule beworben hat, liegt die Verantwortung nun folglich bei der Gemeinde Sauerlach.“ Man würde „dem Ganzen positiv und hilfsbereit gegenüberstehen“. Auf die Planungshoheit der Gemeinde habe man indes keinen Einfluss.

Alternativstandort noch nicht vom Tisch?

Es könnte also jederzeit wieder ein Alternativstandort ausgewählt oder das gesamte Projekt zum Scheitern gebracht werden, so seine Befürchtungen. In der Tat soll dem Vernehmen nach, bei Teilen des Gemeinderates das Thema „Alternativstandort“ noch nicht vom Tisch sein.

Bürgermeisterin hat damit nicht gerechnet

Bürgermeisterin Barbara Bogner (UBV) hat die Ablehnung des Vorvertrags überrascht, wie sie dem Münchner Merkur gegenüber schriftlich erklärt. Zumal man ihr versichert habe, dass es sich bei „bei der vorgelegten Vereinbarung um eine typische Grundvereinbarung handelt, die nichts Überraschendes enthält“, wie Widmanns Rechtsanwalt Herbert Kaltenegger laut Gemeindevertreter Rechtsanwalt Gerhard Spieß versichert haben soll. In Sauerlach schien man demnach zuversichtlich, was den Vorvertrag anbelangte. „Ich komme auf Sie zu, wenn sich Herr Kollege Kaltenegger gemeldet hat. Dann wird sich auch zeigen, ob wir noch einen gemeinsamen Abstimmungstermin zum Vertrag benötigen oder wir dies im kleinen Austausch per E-Mail hinbekommen“, schrieb Spieß an Bogner.

151 276 Quadratmeter groß ist das Grundstück, das heute noch landwirtschaftlich genutzt wird. © Volker Camehn

Die Rathauschefin kann die Bedenken („nicht rechtssicher“) nicht nachvollziehen: „Meiner Meinung ist dieser Vorwurf nicht gerechtfertigt – und steht von Seiten des Rechtsanwalts des Investors unbegründet im Raum.“

Vorwurf: Gemeinde wälzt Kosten ab

Was die Kosten für das Bauprojekt anbelangt, hat Johann Widmann den Eindruck, „dass die Gemeinde viele Risiken und Kosten auf uns abwälzen möchte. Diese Art der uns vorgelegten Vertragsstruktur ist gerade in diesem Fall völlig unüblich und aus unserer Sicht auch falsch. Beide Vertragspartner brauchen Sicherheit und Verlässlichkeit. Üblich und völlig normal wäre ein Vertrag, der beiden Seiten absolute Sicherheit garantiert“, so Widmann.

Bogner: „typische Grundvereinbarung“

Kosten abwälzen? „Das ist überhaupt nicht wahr“, widerspricht Barbara Bogner. Es handele sich um eine typische Grundvereinbarung. „Auch unsere Bauamtsleitung wird Ihnen bestätigen, dass solche Vereinbarungen nichts Besonderes sind und, um ein Verfahren zu beginnen, durchaus üblich sind.“ Auch der Investor und Grundeigentümer habe im Vorfeld („vor einer Unterschrift“) stets seine Übernahme von „Gutachten/Erschließung/Übernahme von Nachfolgelasten mündlich und unter Zeugen immer wieder bestätigt“. Dass Gemeinde und Zweckverband „anteilig diese Kosten für Planung und Bau des Gymnasiums übernehmen – falls nicht im Investorenmodell gebaut – ist klar.“

Thema morgenim Gemeinderat

Auf der Gemeinderatssitzung am morgigen Dienstag steht auf Antrag der CSU das Thema „Bebauungsplan Gymnasium“ auf der Tagesordnung. Allerdings erstmal nur im nichtöffentlichen Teil, nachdem ein kurzfristig angesetztes Fraktionssprechertreffen am 27. Juli mit Gemeinde-Anwalt und Bauamtsleitung „neue Erkenntnisse gebracht“ haben soll.