Falschparker sperren Feuerwehr ein

Zufahrt immer wieder von parkenden Autos blockiert

von Kathrin Kohnke schließen

Man stelle sich vor, es brennt in Sauerlach – und die Feuerwehr kann nicht kommen. Weil ihre Einfahrt an der Wolfratshausener Straße 16, wie schon oft in letzter Zeit, mal wieder zugeparkt ist. Trotz absolutem Halteverbot. Das wollen die Floriansjünger nicht länger hinnehmen, sie beantragten eine Schrankenanlage für geschätzt etwa 9000 Euro. Der Gemeinderat lehnte das jedoch einstimmig ab.