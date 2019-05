Umkämpfte Umgehung für Schäftlarn: Ergebnis ist nicht absehbar

Schäftlarn/München –„Sagen wir es mal so“, erklärt Hans Jörg Oehlschlegel vom Staatlichen Bauamt Freising nur halb im Spaß. „Die Altvorderen haben die leichteren Projekte gebaut und uns die schwereren hinterlassen.“ Die Zeiten, da eine Gemeinde wie eine Eins hinter einem Straßenprojekt stand, sind vorbei. Wer heute eine Ortsumgehung fordert, muss sich auf eine lange Auseinandersetzung gefasst machen. Es wird gestritten, manchmal auch geklagt. Über zwei Dutzend Straßen im westlichen Oberbayern stehen im Feuer, im östlichen Teil sind es weitere. Prominentester Streitfall ist die B 15 neu, die einmal von Rosenheim bis Landshut führen soll. Eine komplette Neubautrasse ist unrealistisch, das bayerische Kabinett hat 2015 entschieden, auch den Ausbau der Bestandstraße B15 alt mit Ortsumfahrungen zu verfolgen.

Die Projekte von Oehlschlegels Behörde sind kleiner, zum Teil aber nicht minder hart umkämpft: Sieben Umfahrungen hat das Bauamt Freising, zuständig für fünf Landkreise in West-Oberbayern, konkret in Planung. Gleich zwei sind für Dachau vorgesehen, eine schon seit Jahrzehnten diskutierte für Olching (Kreis Fürstenfeldbruck). Das Projekt bei Schäftlarn ist in einer Hinsicht untypisch: Die Gemeinde will die Straße als kommunale Sonderbaulast selbst planen und (mit staatlichem Zuschuss) bauen – erst danach soll die Umgehung dem Straßenbauamt übertragen werden. Am Sonntag wird aber zunächst einmal über die Variante abgestimmt. Dass eine Umgehung kommen soll, scheint unstrittig, das Wo hingegen ist es nicht. Bisher müssen Autofahrer durch Hohenschäftlarn, um von der Garmischer Autobahn A 95 zur B 11 zu kommen – oder umgekehrt. Die Ortsstraße ist eng und kurvig. Während der Gemeinderat eine Umfahrung Hohenschäftlarns am Waldrand entlang befürwortet, kämpft eine Bürgerinitiative für eine längere Route, die teils aber bestehende Straßen nutzen würde.